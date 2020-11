Stefania Sandrelli/ L’attrice ballerina per una notte a Ballando con le stelle

Stefania Sandrelli torna in tv nelle vesti di “ballerina per una notte” durante la nuova puntata di Ballando con le Stelle 2020 in onda sabato 7 novembre 2020 in prima serata su Rai1. Una nuova sfida per l’attrice italiana che in questi giorni ha dovuto dire addio al suo grande amico e collega Gigi Proietti. A poche ore dalla notizia della morte di Gigi Proietti, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera a cui ha rivelato: “ci eravamo sentiti al telefono. Stava lavorando sui sonetti romaneschi, me li declamava. Ero dal parrucchiere, uscita per strada con le cartine in testa. Avevo riso moltissimo sentendo alcuni verbi, ma non avevo capito il passato remoto del verbo andare. Mi ha mandato la declinazione via whatsapp. Un regalo preziosissimo”. Un rapporto speciale quello tra la Sandrelli e Proietti che hanno condiviso sia il set cinematografico che quello delle serie televisiva. In pochi sanno, infatti, che l’attrice ha accettato il ruolo nel Maresciallo Rocca solo dopo aver saputo che Proietti avrebbe interpretato il ruolo di protagonista.

Stefania Sandrelli, il ricordo di Gigi Proietti

“Mi fece leggere questo bellissimo progetto. Lo faccio volentieri, gli dissi, sarà un grande successo, gli avevo predetto, ma mi devi assicurare che il Maresciallo Rocca lo fai tu. Altrimenti non accetto” – ha raccontato Stefania Sandrelli che ha poi ricordato così Gigi Proietti: “per me era un amico, un collega, ci siamo sempre trattati con grande affetto e grande stima.Avrò visto venti volte, A me gli occhi, please. E lui era sempre pronto a ricordare tutte le mie cose al cinema. La vita senza di lui è vuota, come succede sempre con i grandi artisti. Il lutto non è certo solo mio, ma di tutti gli italiani”. Impossibile poi non parlare della sua storia d’amore con Gino Paoli che ha segnato la sua vita: “quando ci siamo lasciati, fu un brutto momento, poi ci siamo ritrovati in un bel rapporto di amicizia. Non so chi abbia maggiormente influenzato nostra figlia, attrice, se io o il padre. Non è facile avere per genitori Paoli e Sandrelli, ma ha ripreso da noi lo spirito di indipendenza, e due indipendenze sommate sono parecchia roba”.



