Stefania Sandrelli: “L’eros sul set un gioco”/ “I miei amori sono sempre stati…”

Stefania Sandrelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha ricordato il tango e la scena di eros con Dominique Sanda nel film “Il conformista”. Le due attrici furono anche le protagoniste di un momento di seduzione che la Sandrelli ricorda con il sorriso. “Quel corteggiamento insolito ci ha fatto tanto ridere” – ha raccontato la Sandrelli al Corriere della Sera. “E poi non si tratta di un amore lesbo. Giulia asseconda le pulsioni erotiche di Anna per gioco”, aggiunge l’attrice che, nel ricordare quel momento della sua carriera, svela anche alcuni dettagli della sua vita privata.

Pur essendo molto diversa dal personaggio interpretato, la Sandrelli riconosce di essersi calata perfettamente nella parte “forse perchè i ruoli che vengono meglio sono quelli che non ci assomigliano“, aggiunge.

Stefania Sandrelli e la vita privata

Mamma, nonna e donna innamorata, nella vita privata, Stefania Sandrelli ha vissuto intensamente i suoi amori non rinunciando alle emozioni che le ha regalato la vita. . “Non sono mai stata una piccola borghese. La mia vita, i miei amori sono sempre stati fuori dagli schemi ma essendo nata a Viareggio, la provincia la conosco bene“, racconta.

Confrontando il cinema di ieri con quello di oggi, la Sanrelli ammette di considerare il cinema sempre “bello” anche se, oggi, i ruoli sono cambiati. Nonostante tutto, però, le proposte per lo straordinario talento dell’attrice non mancano. “Ho appena finito il nuovo film di Gianni Di Gregorio, Astolfo. Dove lui mi corteggia nel suo modo un po’ buffo, tenero e maldestro. Essere corteggiati alla mia età. Evviva il cinema”, conclude.

