STEFANIA SANDRELLI/ “Non sono una nonna ‘smanacciona’, ma i nipoti sono la mia vita”

Stefania Sandrelli si è raccontata in una lunga intervista al Corriere parlando di famiglia e del suo ruolo di nonna. “Non faccio preferenze” ha detto la straordinaria attrice italiana che parlando proprio di nipoti non nasconde che tutti si “approfittano” di lei per poi sottolineare: “è il ruolo di noi nonni. Sono la mia vita!”. Cinque sono i nipoti di Stefania: Rocco di 21 anni e Francisco di 15 anni, figli di Amanda Sandrelli, mentre Elena, Diletta e Nicole sono le figlie di Vito. Come nonna si descrive così: “non sono sbaciucchiona o smanacciona. A me piace molto farli mangiare, farli dormire, dare il biberon quando erano piccoli. Li abbraccio, ma solo quando capisco che lo posso fare. E li sento tutti i giorni: se so che sono impegnati, magari con la scuola, mando solo dei messaggi su Whatsapp, anzi mi aiuta Giovanni Soldati perchè io non lo so fare”.

Stefania Sandrelli: “come nonna sono molto attenta”

Una nonna premurosa ed attenta. Una nonna che fa alcuna distinzione, anzi: “sono molto attenta a dare a tutti le stesse attenzioni e opportunità” racconta dalla pagine del Corriere. Stefania Sandrelli però in cuor suo ha dei ricordi “speciali”; come quando è nato Rocco, il primogenito di Amanda Sandrelli: “mi emoziona ricordarlo, era prematura, è arrivato con un mese di anticipo ed eravamo molto preoccupati perchè la precedente gravidanza di Amanda era andata male. Quando abbiamo sentito il suo pianto, abbiamo cominciato a piangere tutti”. Parlando dei nipoti, Stefania ha detto: Rocco studia al Conservatorio di Siena per diventare direttore d’orchestra”, mentre con Francisco la situazione è diversa: “è nel pieno dell’età del malessere, ma è una meraviglia, tutto quello che fa, lo fa bene”.

Stefania Sandrelli: “mia nipote Elena mi somiglia, Diletta ha la mia stessa ironia”

Sulle nipoti, invece, Stefania Sandrelli ha detto: “Elena mi assomiglia, con lei parliamo molto, ama andare in profondità”. Sulla nipote Diletta, invece, ha detto: “ha la mia stessa ironia”. Una famiglia unita e felice quella di Stefania Sandrelli, una delle attrici più brave ed amate del cinema italiano vincitrice di 3 David di Donatello, 6 Nastri d’Argento, 1 Leone d’oro alla Carriera. L’ultima volta insieme con tutta la famiglia e i nipoti la racconta così: “ci siamo visti il 5 giugno per il mio compleanno. Avevo detto che non volevo niente e mi hanno portato un fiorellino ciascuno. Non voglio che spendano soldi per me, sono l’ultima ruota del carro!



