Stefania Sandrelli ripercorre la sua carriera e svela perché ha rifiutato la proposta di posare per Playboy.

Stefania Sanrelli, tornata alla Mostra del Cinema di Venezia per ricevere il premio Nuovo Imaie, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera ripercorrendo la propria carriera e ricordando anche quel no detto a Playboy. «Tinto Brass dopo La chiave voleva fare il bis e mi propose Miranda, ma quando è troppo è troppo. Poi mi proposero le copertine di Playboy e Playmen con riunioni dove mi parlavano di pezzetti di glutei e di qualche pelino, non avrebbero mostrato altro di me, ho risposto che non ero un pollo arrosto».

Quello, però, non fu l’unico no dell’attrice che rifiutò anche Il padrino di Coppola. «Lui è il cinema, ma la parte era identica a Sedotta e abbandonata. Gli dissi: “Sono la vergine nazionale non posso diventare la vergine internazionale”.

Stefania Sandrelli: il rapporto con Gino Paoli e il nome della figlia Amanda

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Stefania Sandrelli ha anche parlato del problema del nome della figlia Amanda. “Io avrei preferito Angelica, Amanda si chiamava la mia compagna di classe che mi prendeva a cartellate e mi picchiava. Ma il gerundio dà speranza: doveva essere amata”, ha svelato l’attrice.

Spazio, poi, a Gino Paoli, il padre della figlia Amanda: “Era un adorabile bugiardo, che avesse una moglie, e stavamo insieme, lo seppi da mia zia, a cui risposi: ma io mica me lo devo sposare”, ha detto l’attrice che, poi, tornando alla carriera, svela anche di aver ricevuto un no – “Poi c’è il no subìto, Il Giardino dei Finzi Contini davo già le battute a De Sica quando subentrò Dominique Sanda, per colpa di un produttore che un paio di volte mi ha messo i bastoni tra le ruote e non so cosa gli ho fatto. Dominique venne da me: ti devo dire una cosa, hanno preso me. Ma sono stata felice per Dominique, lo dico sinceramente”.

