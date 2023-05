Stefania Santini, ex compagna di Marco Columbro/ Elena Perrucchini e il figlio Luca

Elena Perrucchini: ex compagna di Marco Columbro e il figlio Luca

Marco Columbro sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 15 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Negli anni ’90 l’attore e conduttore ha avuto una relazione con Elena Perrucchini. La coppia ha avuto un figlio, Luca, nato nel 1993.

“Mio figlio vive in Portogallo ed è felice: di giorno lavora per un’azienda in smart working e la sera fa il prestigiatore. A 11 anni mi chiese perché non uscivamo mai insieme con la mamma. Gli spiegai che avevo visto sua madre solo tre volte e che poi era nato lui. Oggi so che ha capito”, ha raccontato Columbro in una recente intervista al Corriere della Sera. Successivamente Marco Colubro è stato legato per diversi anni a Stefania Santini, al suo fianco durante la malattia.

Stefania Santini, chi è la ex compagna di Marco Columbro

Stefania Santini, ex compagna di Marco Columbro, qualche anno fa ha scritto una lettera all’attore e conduttore, apparsa su La Stampa nella rubrica di Maria Corbi. “Per 12 anni abbiamo condiviso un rapporto di grande unione e rispetto reciproco, nonostante le differenze caratteriali . Un rapporto consolidato da quella che è stata la prima importante prova per noi come coppia: la tua malattia del 2001, superata egregiamente e affrontata insieme”, ha scritto Santini. I due si sono lasciati nel 2011 “con rispetto e comprensione” riuscendo a trasformare “un legame di coppia quasi simbiotico in un’amicizia profonda”. Poco dopo però il loro rapporto aveva iniziato a scricchiolare, e la Santini aveva scritto la lettera proprio per avere un confronto con l’ex compagno.

