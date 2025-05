L’ultima donna della vita, in ordine cronologico, di Vittorio Grigolo, è stata Stefania Seimur. Con lei il cantante ha vissuto attimi speciali, fino al momento della separazione, visto che i due avrebbero deciso di porre fine alla loro storia. Dal loro amore è nata anche la figlia Bianca Maria, ma pare molto complicato veder recuperato il rapporto, come ammesso dalla stessa donna: “Non è un rapporto che si può recuperare” ha confessato.

La conoscenza tra i due era scattata nel 2019, con tanto di proposta di matrimonio arrivata in tv durante All Together Now di Michelle Hunziker su Canale Cinque. Vittorio Grigolo ha però precisato come tra i due i rapporti siano rimasti comunque cordiali: “Ci siamo lasciati da più di qualche mese, non abbiamo messo i manifesti e non è che poi siamo molto social. I rapporti comunque, sono buoni, ci veniamo incontro” ha confidato il tenore sul legame ormai chiuso ma con rispetto.

Vittorio Grigolo è single dopo la rottura con Stefania Seimur?

Come stanno le cose per il cantante e tenore dopo la fine della storia con Stefania Seimur? Il noto artista oggi sarebbe single e concentrato sui figli, anche se maggiori risposte potrebbero arrivare oggi durante l’intervista a Domenica In da Mara Venier. Vedremo se Vittorio Grigolo deciderà di aprirsi anche sulla sua vita privata, oltre chiaramente a commentare le sue recenti avventure artistiche.

Attrice, nel corso della sua vita Stefania Seimur si è tolta diverse soddisfazioni dal punto artistico ma anche da quello personale, come dimostra la stessa esperienza vissuta al fianco di Vittorio Grigolo.

