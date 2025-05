Non ci sono state fanfare, post su Instagram, annunci a mezzo stampa. Tutto si è concluso all’insegna della privacy. Si sta parlando della fine della relazione tra Vittorio Grigolo e Stefania Seimur avvenuta lo scorso anno e che lui ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Considerando quanto sia sempre stata curiosa dei suoi ospiti, oggi a Domenica In il tenore potrebbe aver modo di raccontarsi a cuore aperto senza alcun tipo di filtro.

Come ha svelato lo stesso tenore, la fine della sua relazione non è stata sbandierata sui social, anche perché non sono i tipi, e che purtroppo “non è una relazione che si recupera” anche perché hanno insieme una bambina di cinque anni di nome Bianca Maria e vogliono pensare al suo bene, che non è di certo rappresentato dai suoi genitori che si ostinano a stare insieme se qualcosa non funziona.

Stefania Seimur e Vittorio Grigolo: il matrimonio mai celebrato

In questi anni Vittorio Grigolo ha voluto concentrarsi sulla sua famiglia, sul suo lavoro da tenore e sul bene di sua figlia Bianca, avuta dalla relazione con Stefania Seimur, che purtroppo è finita e non è stato possibile recuperare, come ha confessato lui stesso in una vecchia intervista. Ma com’è nata la loro storia d’amore? Ripercorriamola un attimo.

Nel 2019 Vittorio e Stefania si sono conosciuti, un colpo di fulmine, tanto che poi hanno deciso di allargare la famiglia portando nella loro vita la figlia Bianca, che è la luce dei loro occhi. Il matrimonio tra i due non c’è mai stato, ed è un peccato, considerando come sia avvenuta la proposta di matrimonio: c’è stata cinque anni fa durante la puntata finale di All Together Now (condotto da Michelle Hunziker) e tra applausi e auguri, la ragazza aveva accettato. Purtroppo la loro storia si è conclusa e ora, salvo colpi di scena, il tenore non dovrebbe essere legato dal punto di vista sentimentale, dato che si è concentrato sul suo lavoro.