Stefania Seimur è la compagna di Vittorio Grigolo nonché madre della sua bambina. I due stanno insieme da oltre due anni da quando, come lei stessa ha spiegato anche sui social, “si sono visti e non si sono più lasciati”. Oggi il cantante sarà tra i protagonisti di A riveder le stelle su Rai1 la prima alla Scala a porte chiuse, ed è per questo che su di lui si è di nuovo acceso il faro del gossip e della curiosità. Come vanno le cose con la compagna Stefania Seimur? A quanto pare vanno a gonfie vele visto che il cantante che sui social è un po’ restio a pubblicare foto di coppia o con la loro bambina, sulle storie di Instagram ama mostrarsi in love e anche qualche ora fa ha postato la foto della sua piccola in braccio alla bella madre che ha poi taggato con tanto di cuori.

Stefania Seimur, compagna di Vittorio Grigolo, “Non ci siamo più lasciati..”

Stefania Seimur ha 20 anni meno di Vittorio Grigolo ed è già stata fidanzata con Marco Borriello. I due sono stati insieme qualche mese fino a quando la ballerina non ha incontrato Vittorio Grigolo e la sua vita è cambiata. I due appaiono come una coppia solida, nonostante le polemiche, e nei primi mesi di quest’anno hanno annunciato di aspettare la loro bambina. In realtà Stefania Seimur era già mamma perché ha avuto una figlia quando aveva 17 anni e il loro rapporto è speciale, una complice amicizia che traspare anche dai social dove le due spesso posano tra smorfie e altro. Anche Vittorio Grigolo è reduce dal matrimonio con la sua ex Roshi Kamdar naufragato nel 2013. La donna, a quanto pare, ha messo in dubbio il suo orientamento sessuale mentre il tenore ci aveva investito molto in quell’unione.



