Stefania Seimur, compagna Vittorio Grigolo/ “Aspettiamo una bimba, si chiamerà…”

Stefania Seimur è la compagna di Vittorio Grigolo, il tenore ex coach di Amici ospite del salotto televisivo di “Io e te” condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno. La modella e il tenore fanno coppia fissa da diverso tempo e il loro amore presto regalerà ad entrambi la grande gioia di diventare genitori. Nei primi mesi del 2020, infatti, la coppia ha annunciato di essere in attesa della loro prima figlia. L’annuncio ufficiale è stato fatto proprio dal tenore italiano che dalle pagine del settimanale Chi ha voluto condividere questa grande gioia con tutto il suo pubblico. “Quando ho scoperto che sarei diventato papà e ho sentito per la prima volta il movimento di mia figlia nella pancia, è stata una sensazione incredibile. Tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia” ha detto il tenore che diventerà papà per la prima volta. La compagna, modella e ballerina di origini ucraine, invece è già mamma di una bambina di 5 anni. A soli 17 anni, infatti, è rimasta incinta durante la sua precedente relazione. Prima di incontrare il tenore, la bella ballerina è stata legata anche a Marco Borriello, ex di Belen Rodriguez. Poi è arrivato Grigolo e tra i due è scattata subito una grandissima complicità ed intesa al punto che il tenore ha chiesto di sposarlo durante una puntata di All Together Now.

Stefania Seimur presto mamma: seconda figlia in arrivo

Per Stefania Seimur, modella e ballerina di 22 anni, si tratta del secondo figlio. La compagna di Vittorio Grigolo, infatti, ha già una figlia di circa cinque anni nata dalla precedente relazione. La seconda gravidanza è ancora una volta una femmina come ha precisato il tenore italiano ospite del programma “Storie Italiane” di Eleonora Daniele. “Stiamo aspettando una bimba!” – ha detto Grigolo che poi parlando del possibile nome della piccola ha rivelato – “prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca”. La figlia di Vittorio Grigolo e Stefania Seimur si chiamerà Bianca e subito dopo la nascita la coppia è pronta al grande passo del matrimonio. La proposta c’è già stata, ora bisogna solo organizzare la cerimonia e il ricevimento, anche se con molta probabilità le nozze saranno rinviate per via della pandemia da Coronavirus. Prima del lockdown, infatti, la coppia ha lasciato Milano per recarsi a Kiev dove avevano in programma una masterclass: “da 300 ragazzi siamo a passati a 1500, poi si è chiuso tutto per il coronavirus, come è successo da voi a Milano. Da qui sembrava quasi un caso arginato all’Italia e a Milano”





