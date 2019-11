Stefania Seimur, fidanzata di Vittorio Grigolo?/ Matrimonio o è finito tutto…

Stefania Seimur ancora fidanzata di Vittorio Grigolo? Lo scorso maggio, il noto tenore aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale parlava della loro relazione che ormai andava avanti da ben dieci mesi. Oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate, soprattutto alla luce delle accuse che lo scorso settembre hanno travolto la carriera del tenore italiano. Ma chi è Stefania Seimur, la donna che ha fatto battere il cuore di Grigolo dopo il divorzio dalla moglie Roshi Kamdar? Ballerina e modella, il pubblico italiano ha imparato a conoscerla e ad amarla come valletta nel programma Grand Hotel Chiambretti. Nel corso dell’intervista è stato proprio il tenore a ripercorrere tutti i successi della sua fidanzata, spiegando che, oltre a partecipare come showgirl in uno dei programmi più celebri di Piero Chiambretti, “è stata prima ballerina di Kiev”.

VITTORIO GRIGOLO: “MATRIMONIO CON STEFANIA SEIMUR? LO FAREI PER SUA FIGLIA”

“È una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane”. Parlava così Vittorio Grigolo tra le colonne di del settimanale Chi descrivendo la sua fidanzata, Stefania Seimur. Di fronte al loro amore, il tenore ha ammesso di essere pronto a valutare nuovamente la possibilità di convolare a giuste nozze; una possibilità che per tanto tempo ha escluso dalla sua vita: “Io sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto – spiega Vittorio Grigolo tra le pagine di Chi – Forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede: ‘Ma tu la mamma te la sposi’?”. Stefania Seimur, nonostante la giovane età, ha infatti una figlia, che oggi ha 5 anni e che è nata quando lei ne aveva solo 17. Ed è proprio grazie alla sua piccola se la possibilità di un nuovo matrimonio per Vittorio Grigolo, sembra tornare nuovamente a galla. Aria di fori d’arancio o tra loro è già tutto finito?

VITTORIO GRIGOLO E STEFANIA SEIMUR: GLI SCATTI SOCIAL

Sui profili social di Stefania Seimur, fidanzata di Vittorio Grigolo, tutto tace. La modella e showgirl non ama pubblicare scatti della sua vita privata, se non quelli che la immortalano negli abbracci che riserva alla sua bambina. In un’immagine, in particolare, la Seimur si lascia ritrarre mentre dà un tenero bacio alla sua piccola, accompagnando il tutto con questa dolce didascalia: “my perfect love”. L’ultimo scatto che la ritrae in compagnia di Vittorio Grigolo risale invece al settembre del 2018, quando entrambi hanno partecipato all’evento per il Franca Sozzani Award. “Vittorio, se me lo permetti, e un figo da paura, beata te ad avercelo accanto, siete proprio una bella coppia”, scrive un’utente in risposta alla foto. Sul profilo del tenore, invece, l’ultima immagine risale allo scorso 17 giugno e immortala i due fidanzatini felici sulle bianche spiagge di Formentera: “Un raggio di sole, un sorriso e un po’ di sabbia… un onda saltuaria e tanta buona musica… Non scordatevi però la persona che amate al vostro fianco”, scriveva il tenore augurando a tutti buone vacanze.



