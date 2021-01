STEFANIE HA TRADITO IL MARITO LUCA/ “C’è ancora l’intimità ma…” (C’è posta per te)

Stefanie ha tradito Luca e ha deciso di chiedergli scusa a C’è posta per te. Per lui la donna ha parole di grande amore: “Non sono niente senza di te, siamo cresciuti insieme, eravamo piccoli quando abbiamo avuto le nostre gemelle… – ammette la donna, che poi continua – Oggi ti chiedo di perdonarmi, anche se sarà difficile, per ritornare ad essere la famiglia felice che eravamo prima.” Luca tentenna, poi ammette: “Diciamo che questo è un errore da ragazzina, deve crescere.” Così, dopo aver riflettuto a lungo, decide di perdonarla e aprire la busta, anche se non si dice d’accordo Sandro, il fratello maggiore di Luca (che è infatti in studio assieme alla sua mamma e ai 4 fratelli). (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stefanie ha tradito Luca e chiede scusa a C’è posta per te

Stefanie è la protagonista di una delle storie della puntata di C’è posta per te in onda oggi, 30 gennaio. La donna chiama per chiedere scusa a suo marito Luca che lei ha tradito. Loro due vivono ancora insieme per i figli e capita anche che abbiano dei rapporti ma il giorno dopo lui le dice di non riuscire a dimenticare cosa è accaduto. Stefanie racconta di esserci cascata perché trascurata da lui in molte occasioni ma di aver poi confessato tutto al suo primo sospetto. Oggi, per chiedere perdono, ha deciso di convocare tutta la famiglia di suo marito – sua mamma e i suoi 4 fratelli – oltre a lui. Tutti hanno accettato il suo invito e lei, a vederli, scoppia in lacrime. “Ciao amore mio, ciao a tutti voi. Ho capito dal primo momento lo sbaglio che ho fatto, siete una famiglia con sani principi, mi prendo tutte le mie responsabilità e vi chiedo scusa.” ha così esordito.

Stefanie continua il suo discorso di scuse a C’è posta per te: “Mi manchi amore, mi mancate tutti. In questi mesi amore ti ho ripetuto tante volte che ti amo, ma dopo lo sbaglio che ho fatto tu non riesci a perdonarmi. Materialmente non mi è mai mancato niente ma mi mancava quell’affetto in più, essere considerata, quella carezza in più. C’è stato un momento in cui mi sono sentita davvero sola.” cerca di giustificarsi lei.



