Inizia il processo a carico di Pietro Federico Crotti, accusato di aver ucciso sua madre Piera Stefanina Riva: la difesa chiede una perizia psichiatrica

Entra nel vivo i processo a carico del 47enne Pietro Federico Crotti, accusato dall’omicidio della madre 75enne Piera Stefanina Riva avvenuto lo scorso 13 gennaio e in un primo momento mascherato da un incidente domestico a causa – disse il figlio – dell’abuso da parte della donna di benzodiazepine e psicofarmaci: il processo, infatti, si è aperto nei giorni scorsi con l’accusa che contesta il reato di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e dei maltrattamenti.

Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi: chi sono?/ Moglie e figlia di David Rossi: la loro tesi sulla morte

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che la morte di Stefanina Riva risale allo scorso 13 gennaio quando il figlio – che in quel momento abitava con lei dopo la morte del padre – chiamò i soccorsi raccontando che la 75enne era “caduta dalla sedia“: da subito il decesso sembrò, se non altro, sospetto agli inquirenti che decisero di approfondire la posizione del figlio e disporre un’autopsia per accertare le effettive cause della morte.

Morte David Rossi, indagine verrà riaperta?/ Le ultime “verità” e a che punto è la Commissione d’inchiesta

Sospetti parvero, in particolare, alcuni video piuttosto macabri che lo stesso Crotti filmò quella notte, inquadrando prima il corpo ormai senza vita di Stefanina Riva – sostenendo anche in quell’occasione che l’aveva trovata in quelle condizioni, poco prima di andare a dormire dato che l’indomani si sarebbe dovuto svegliare “alle 6” – e poi il cassetto del suo comodino pieno di flaconcini di farmaci: video che parvero confezionati ad arte per creare una sorta di alibi e spingere gli inquirenti a indagare nella direzione dell’incidente.

L’omicidio di Stefanina Riva: la confessione di Crotti, la tesi degli inquirenti e la perizia psichiatrica

Fu lo stesso Federico Crotti, però, a tradirsi nel corso di una telefonata con un conoscente – ovviamente intercettata – in cui confessò che “quando abbiamo mangiato, l’ho ammazzata“, spiegando che “non [l’ho fatto] per via dei soldi” ma “perché mi stava sui cogl*oni“; mentre ulteriori conferme arrivarono anche dall’autopsia effettuata sul corpo di Stefanina Riva che confermò la presenza di segni di percosse di ogni tipo risalenti a diversi giorni e settimane prima, oltre ad appurare che il decesso fosse stato causato da uno strangolamento.

Morte David Rossi, le piste alternative/ Dalle rivelazioni sui festini alle ombre di ndrangheta e Vaticano

Non solo, perché il passato di Stefanina Riva e del figlio sembra essere costellato di segnalazioni riguardo ad aggressione subite dalla donna e aggiungendo il fatto che poco prima del decesso cambiò l’intestatario della sua polizza sulla vita dalla nipote allo stesso Federico Crotti, gli inquirenti hanno formulato un’ipotesi piuttosto solida: l’idea è che l’omicidio sia stato legato alla volontà del figlio di mettere le mani sui soldi della madre, tanto che ci fu anche – in quegli stessi giorni – un prelievo di circa 30mila euro da parte del 47enne.

Tornando al presente, durante la prima udienza a carico di Crotti per l’omicidio di Stefanina Riva, i suoi difensori hanno chiesto di eseguire una perizia psichiatrica e tossicologica sull’uomo per appurare la sua capacità di intendere e di volere nel momento dell’omicidio e l’eventuale uso di droghe quella notte (già escluso dagli inquirenti); mentre dal conto dell’accusa si ritiene che l’uomo fosse completamente in sé nella notte tra il 12 e il 13 gennaio quando uccise Stefanina Riva: la palla è passata alla Corte che comunicherà la sua decisione il prossimo 15 settembre.