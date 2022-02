Stefano Accorsi/ “Bianca Vitali? Moglie rara. I miei figli? Li vorrei tutti con me”

Amadeus si prepara ad ospitare nella nuova puntata dei Soliti Ignoti un bravissimo e molto amato attore italiano: Stefano Accorsi. Sarà lui questa sera a tentare di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi che, com’è noto, verrà poi donato in beneficenza. Accorsi, d’altronde, subito dopo la puntata dei Soliti Ignoti è ancora su Rai 1 in quanto protagonista della nuova fiction dal titolo “Vostro onore”.

Sarà dunque una serata piena per i fan dell’attore che, negli anni, ha entusiasmato il pubblico non sono per le sue interpretazioni ma anche per la sua vita privata. Ricordiamo che, prima dell’attuale compagna, Accorsi ha avuto una lunga e bellissima storia d’amore con Laetitia Casta, dalla quale ha avuto due figli: Orlando, nato nel 2006, e Athena nel 2009. Oggi però l’attore è legato a Bianca Vitali, poi diventata sua moglie.

Stefano Accorsi sulla moglie Bianca Vitali: “Una donna geniale”

Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono convolati a nozze nel 2015. Questo amore è stato poi coronato dall’arrivo di due figli: Lorenzo e Alberto. Proprio a proposito di figli, in un’intervista rilasciata al Mattino, Accorsi ha raccontato come gestisce la lontananza: “Io i figli li vorrei tutti con me. – ha subito ammesso – Sono contento che Orlando, il grande, viva con me in Italia, perché è un periodo difficile questo, ma se viaggi capisci che – nonostante tutto – il tessuto connettivo di relazioni che c’è da noi non lo cambieresti.” Parole di grande stima poi quelle spese per Bianca Vitali: “mia moglie, è una donna geniale: ha accolto tutto di Stefano Accorsi, il pacchetto completo. Tutto quello che c’era prima di lei. Non è comune: io mi rendo conto della rarità e di quanto importante sia il suo essere protagonista attiva della sua e della mia vita”.

