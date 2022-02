Stefano Accorsi, chi è la moglie Bianca Vitali e i figli Lorenzo, Alberto/ Lui: “Non ci si abitua mai”

Bianca, Lorenzo e Alberto sono la moglie e i figli di Stefano Accorsi. Il famoso attore, in realtà, ha avuto anche altri due figli dalla sua precedente relazione con Laetitia Casta, sposata nel 2003. Partiamo quindi dalla storia d’amore con l’attrice francese, da cui sono nati i figli Orlando (2006) e Athena (2009). “In Francia sono diventato papà per la prima volta: un cambiamento epocale. Quando ho avuto mio figlio in braccio per la prima volta mi sono reso conto di cosa voglia dire quel legame indissolubile, che stravolge molte cose e ne relativizza altre”, ha raccontato Accorsi a proposito della sua storia d’amore con Laetita.

Il grande amore, però, è arrivato in seguito con Bianca Vitale, conosciuta dopo la rottura con Laetitia e portata all’altare nel 2015. “Mi è piaciuta la sua grande serenità perché è una persona a suo agio con sé stessa e quindi nel mondo. Tra noi c’è stata anche da subito una grande naturalezza che ci ha portati al matrimonio”.

“Prima ero anche io fra quelli che dicevano che sposati o non sposati, è uguale. Invece no, poi ti accorgi che non è uguale. È un grande passo, ma lo capisci solo se ci passi attraverso”, ha affermato Stefano Accorsi sul matrimonio che gli ha cambiato la vita. La storia d’amore con Bianca Vitali, come dicevamo ha portato alla luce prima Lorenzo e poi Alberto. Quattro figli, quindi, per il famoso attore che ha sempre ribadito come ogni nascita sia stata un’esperienza unica. “Perché non ci si abitua mai, i figli sono importanti per darsi fiducia e costruire progetti”, ha spiegato in una vecchia intervista rilasciata IlCorriere.

