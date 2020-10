Stefano Accorsi/ “Diventare padre mi ha reso più fragile, piango spesso”

Stefano Accorsi è il primo ospite del nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno. L’attore si dice molto felice di essere tornato sul set dopo un periodo molto complicato: “Io quando sono su un set o su un palcoscenico mi diverto molto. – racconta infatti – Sul set mi piace giocare col personaggio, anche col regista.” Chiarisce però che fingere nella vita vera è invece molto diverso: “Fare finta in scena significa fare finta su un copione. Nella vita vera diventa mentire. Io però sono un pessimo bugiardo, mi beccano. Anche nelle piccole cose.” Accorsi, che nel nuovo film in uscita ‘Lasciami andare’ è un papà che ha perso suo figlio, ammette che oggi, da papà di 4 figli, ha un sensibilità molto diversa rispetto a quando non ne aveva.

Stefano Accorsi e il rapporto con la paternità: “Ora sono più fragile”

“Diventare padre mi ha reso più fragile, – ammette Stefano Accorsi a Oggi è un altro giorno – anche se vedo una pubblicità padre-figlio mi fa piangere. Ci sono addirittura alcuni film che non riesco a vedere se si tocca questo tema.” Tornando al lavoro sul set, Stefano Accorsi ricorda il suo primo provino con Pupi Avati, che lo prese nonostante il suo provino fosse stato, secondo lui, il più brutto. “Fu un grande insegnamento da parte sua – dichiara l’attore – Mi fece capire che ok i sogni ma vanno tenuti ben saldi i piedi a terra”. Si parla poi della grande passione per la moto – “Mi sento libero, senza tutti quegli orpelli ” – e della possibilità di vederlo in politica “No, purtroppo ho troppe cose da fare”.



