Stefano Accorsi e Bianca Vitali: nato Alberto/ Terminata la dolce attesa “Benvenuto”

E’ nato il figlio di Stefano Accorsi e della moglie Bianca Vitali: nelle scorse ore la 29enne compagna del noto attore ha dato alla luce un bel maschietto che i due hanno deciso di chiamare Alberto. L’annuncio è stato dato come da prassi via social, attraverso Instagram, dove l’attore ha pubblicato una serie di scatti, fra cui la nuova famiglia con il piccolo venuto, e una foto romantica di una manina che stringe quella dei suoi genitori. A corredo le parole “Benvenuto Alberto!” con l’aggiunta di un cuore rosso. Per Accorsi si tratta del quarto figlio mentre per la coppia è il secondogenito, dopo che i due avevano avuto nel 2017 Lorenzo. L’artista aveva invece già avuto da Laetizia Casta Orlando, oggi 13enne, e Athena (10 anni). Nella giornata di ieri Accorsi aveva pubblicato uno scatto su Instagram in cui si mostrava su una panchina assieme alla moglie con la scritta “Attesa dolce”, l’ultimo di fatto della coppia prima dello splendido arrivo.

STEFANO ACCORSI E BIANCA VITALI, ECCO ALBERTO. LE VECCHIE REMORE DELL’ATTORE PER LA LORO DIFFERENZA D’ETÀ

Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono sposati da 5 anni, dal 2015, e l’attore non ha mai nascosto qualche remora a causa della differenza di età (lui ne ha 49 mentre lei ne ha esattamente 20 in meno, 29): “A me e a lei all’inizio questa differenza faceva un po’ impressione – aveva ammesso in un’intervista di due anni fa a LiberiTutti – ma poi abbiamo smesso di pensarci perché tutto andava bene”. Accorsi aveva passato anche dei momenti non semplici dopo la separazione dalla top model e attrice Laetitia Casta: “Non è stato facile, ho chiesto aiuto, anche a uno psicologo. È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diverso, se dopo mesi non si superano. Non si può rimanere in eterno in una situazione che va male, anche se costa fatica lasciarla andare”.



