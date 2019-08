Stefano Accorsi e Bianca Vitali/ Video, bacio “senza respiro”: “Aria!”

Stefano Accorsi al mare con la moglie Bianca Vitali, ha regalato agli estimatori un romanticissimo bacio sott’acqua, accompagnandolo dalla didascalia: “Aria”. “Stupendi”, scrive l’amica e collega Laura Chiatti. “A che serve l’aria se c’è la passione!”, suggerisce invece Marianna. “Io ed il mio fidanzatino lo facevano negli anni ottanta perché ci vergognavamo di farci federe in pubblico mentre ci baciavamo! Troppo pudici”, ricorda invece Elisabetta. Stefano e Bianca si sono sposati il 24 novembre del 2015. Mentre l’attore è molto attivo sui social, lei è più schiva e non pubblica scatti insieme da marzo 2017. Ad aprile del 2017, la Vitali ha resto Accorsi padre per la terza volta, con l’arrivo di Lorenzo dopo Orlando (13) e Athena (11) avuti da Laetitia Casta. Bianca è una giovane modella e attrice milanese, poco avvezza a stare sotto i riflettori nonostante il suo lavoro. Classe 1991, è la figlia di una delle firme più importanti del giornalismo italiano, Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali, amore a gonfie vele

Bianca Vitali e Stefano Accorsi si sono conosciuti sul set di 1992, la serie TV su Tangentopoli nata proprio da un’idea dello stesso attore. Lui interpretava un pubblicitario crudele e impassibile, lei una quindicenne che si fingeva maggiorenne per poterlo conquistare. Accorsi di 20 anni più grande di lei, dopo tante storie che si sono concluse prima dell’altare, ha deciso di sposare la giovane attrice. A distanza di due anni dal fidanzamento, il 24 novembre del 2015 hanno detto sì e si sono sposati in provincia di Piacenza. Bianca è una grande appassionata di cani e ne ha ben tre, un golden retriever di nome Bono e due jack russell, Nina e Zoe. Stefano Accorsi di recente ospite al Giffoni, ha parlato di famiglia sotto tutti gli aspetti, specificando: “La famiglia è il posto dove c’è l’amore. La storia che un bambino deve stare dove ci sono una mamma e un papà non mi piace affatto, anche perché intorno a noi vedo ancora bambini che non sono felici e maltrattati. Conosco tanti figli di coppie omosessuali e sono bambini come tutti gli altri: dove c’è amore c’è la felicità e la famiglia è il luogo dell’amore. Il resto sono convenzioni”.

Visualizza questo post su Instagram Aria Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 11 Ago 2019 alle ore 4:53 PDT





