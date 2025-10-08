Stefano Accorsi papà dolcissimo a Firenze: corre, ride e abbraccia la figlia Athena, ormai più alta di lui e identica alla madre Laetitia Casta.

Stefano Accorsi ha un rapporto molto affettuoso con la figlia Athena, nata dalla relazione con Laetitia Casta. E le sembianze della madre ci sono tutte dato che ormai la ragazza è decisamente più alta di lui. Ed ecco che il settimanale Chi li ha immortalati insieme a Firenze per il festival “Planetaria“, giornata interamente dedicata all’attore e alla figlia dopo la partenza di Bianca Vitali, sua moglie, tornata a casa con i figli piccoli Alberto e Lorenzo.

Tutti lo avevano raggiunto per stargli accanto durante il progetto da lui ideato, intitolato “Planetaria. Discorsi con la Terra“, un evento che ha riscosso tanto successo sin dalla prima edizione del 2024 e ripetutosi quest’anno al polo Giunti Odeon e presso il Teatro della Pergola. Tra gli attori presenti, anche Nicolas Maupas, Pilar Fogliati e Matilda De Angelis, pronti ad affrontare tematiche estremamente importanti quali la sostenibilità e il cambiamento climatico.

Stefano Accorsi, padre attento e premuroso: al Festival corre spensierato con la figlia Athena

Il festival di Stefano Accorsi vuole combattere la cosiddetta eco-ansia tramite l’impegno anche al Cinema: “Vogliamo trasformarla in pensiero creativo“, ha detto l’attore, il quale è pronto a tornare al cinema insieme a Tecla Insolia e Miriam Leone con il film “Amata”, in uscita il 16 ottobre 2025. E nel godersi queste enormi soddisfazioni, l’attore non dimentica il suo ruolo di padre, ma si impegna continuamente a costruire un rapporto solido con la figlia Athena. Nonostante i suoi impegni, infatti, Stefano Accorsi è estremamente attento alla sua famiglia e dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, l’attaccamento coi figli è palese: tanti abbracci, corse insieme e un affetto che solo un padre può dare.