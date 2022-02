Stefano Accorsi in “Vostro onore”/ “Sono un giudice diviso tra il bene e il male”

Ormai da anni le fiction sono uno dei punti di forza di Raiuno e punta a esserlo anche “Vostro onore“, la serie in onda in quattro puntate da lunedì 28 febbraio. A vestire i panni del protagonista è Stefano Accorsi, che torna sulla Tv di Stato a distanza di vent’anni da un altro dei suoi grandi successi, “Le ragioni del cuore“.

VOSTRO ONORE/ Diretta 28 febbraio, anticipazioni: omicidio stradale per Matteo Pagani

L’ex protagonista de “L’ultimo bacio” è davvero felicissimo di questo nuovo lavoro e del personaggio che si trova a interpretare, un magistrato che rischia di andare contro la legge per il bene dei suoi figli: “Ci tenevo a tornare con un grande progetto – ha detto in un’intervista al settimanale ‘DiPiù Tv’ -. ‘Vostro onore’ è una fiction intensa, bellissima, basata su una serie israeliana, ‘Kvodo’, che ha avuto successo in tutto il mondo. E’ la storia di un giudice integerrimo, che quando scopre che suo figlio ha investito accidentalmente il membro di una feroce famiglia criminale depista le indagini per paura che i parenti della vittima si vendichino uccidendo suo figlio”.

"Kvodo - Your Honour", serie a cui si ispira "Vostro onore"/ Le differenze principali

Stefano Accorsi racconta il suo personaggio in ‘Vostro onore’: cosa vedremo

Accorsi crede che questa fiction possa toccare il cuore dei telespettatori, così come ha fatto con lui. Inevitabilmente, infatti, lui ha pensato alla sua esperienza personale e alla sua numerosa famiglia, composta da ben quattro figli, Orlando e Athena, nati dalla relazione con Laetitia Casta, e Lorenzo e Alberto, avuti dalla sua attuale compagna Bianca Vitali.

“Guardando ‘Vostro onore’ la prima domanda che uno si pone è: ‘Che cosa arriverei a fare per salvare i miei figli?’. E io ho cercato di immaginare che cosa farei se mi trovassi con i miei figli in una situazione così al limite. Senza però riuscire a darmi una risposta, perché per fortuna non mi sono mai trovato in una situazione simile. Ma questo personaggio mi ha dato tanto, spero davvero che questa storia tocchi i telespettatori”.

Location "Vostro onore", dove è stata girata la serie?/ Tra Milano e Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA