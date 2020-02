Stefano Accorsi, marito Bianca Vitali/ Aldo Vitali: “Ci siamo conosciuti in autostrada…”

Stefano Accorsi è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Oltre ad essere un bellissimo uomo, il suo talento è riconosciuto dai registi del piccolo schermo, che l’hanno scelto per interpretare diversi ruoli tra cui quello di Leo in 1992, 1993 e 1994 di Sky, e ora l’abbiamo visto anche al cinema nel film di Ferzan Ozpetek, La Dea Fortuna al fianco di Edoardo Leo. Aldo Vitali, padre di Bianca e suocero di Stefano Accorsi, ha raccontato a Rivelo il suo primo incontro con l’attore: “Lei è stata chiamata per fare una parte in ‘1992’, che era la fiction di Stefano Accorsi. Abbiamo iniziato a capire che qualcosa stava succedendo, mia moglie soprattutto…”. Sul set della serie 1992 infatti i due attori si sono conosciuti ed innamorati, sposandosi poi nel 2015.

Stefano Accorsi e Aldo Vitali: un amore condiviso per Bianca

Bianca Vitali è vent’anni più giovane di Stefano Accorsi eppure questa differenza d’età non è stato un grosso impedimento per i due. Come l’attore ha raccontato diverse volte ai giornali, Bianca si è dimostrata subito una donna matura e fresca: “Non mi sono messo con la ragazza che mi fa sentire di nuovo pischello”. Anche Aldo Vitali ha capito sin da subito che Accorsi era una persona apposto per la figlia e poteva rappresentare un uomo perfetto con cui trascorrere la sua vita: “Mi ricordo che la prima volta che ho conosciuto Stefano, eravamo ad un casello autostradale. È una persona bellissima, sono molto contento che Bianca e Stefano si siano sposati”, ha rivelato a Lorella Boccia. Accorsi e la Vitali tendono a non parlare tanto della loro vita privata, ma da quello che possiamo vedere sui red carpet e dalle piccole dichiarazioni che escono fuori ogni tanto, si può capire che sono molto innamorati e affiatati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA