Stefano Aletti, chi è il compagno di Daria Bignardi/ La carriera nella finanza e il primo gossip sulla coppia

Daria Bignardi e la vita privata: dagli ex mariti al compagno Stefano Aletti

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata de La volta buona, su Rai 1. Tra gli ospiti che si racconteranno ai suoi microfoni ci sarà anche Daria Bignardi. Celebre per la sua carriera da giornalista e conduttrice, la sua vita privata invece è stata sempre tutelata e protetta sotto un velo di riservatezza. La Bignardi non ne ha mai espressamente parlato in forma pubblica, ma sappiamo che è stata sposata per due volte ed è mamma di due splendidi figli.

Daria Bignardi è stata inizialmente sposata con Nicola Manzoni, insegnante di filosofia, dal quale è nato il suo primo figlio Ludovico. A seguire, è stata sposata con Luca Sofri, direttore del giornale online il Post, dal 2004 al 2018: dal loro matrimonio è nata Emilia, la seconda figlia della conduttrice. Ora, invece, è sentimentalmente legata al suo nuovo compagno Stefano Aletti, con il quale farebbe coppia fissa dal 2019. In quell’anno, infatti, la coppia venne pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi in atteggiamenti intimi.

Stefano Aletti, chi è il compagno di Daria Bignardi: il primo scoop nel 2019

Daria Bignardi e il compagno Stefano Aletti fanno coppia fissa ormai da qualche anno, pur non avendo mai espressamente parlato del loro amore in forma pubblica. Anche lui, al pari della conduttrice, è piuttosto riservato. Sappiamo però che arriva dal mondo della finanza e che ha ereditato questa passione dalla sua famiglia, presente e operante in questo settore dal 1826. Lui è infatti figlio di Urbano Aletti, celebre banchiere, e la sua famiglia si è fatta strada come cambiavalute a Milano, fino alla fondazione della banca omonima.

Stefano Aletti, dopo essersi laureato in scienze politiche, ha iniziato a lavorare per la famiglia come agente di cambio, per poi lasciare l’azienda di famiglia nel 2016. Oggi il compagno di Daria Bignardi lavora come private banker e consulente finanziario.











