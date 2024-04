Stefano Aletti, compagno Daria Bignardi/ Nel 2019 una foto conferma l’inizio dell’amore tra i due

Chi è Stefano Aletti, il compagno di Daria Bignardi

Stefano Aletti è il compagno di Daria Bignardi. La coppia è legata dal 2019 e una foto pubblicata sul settimanale Chi ha fatto scoppiare il gossip! Proprio così, il figlio di Urbano Aletti è il compagno della giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Una carriera nel mondo della finanza fino alla notorietà raggiunta quando ha iniziato una relazione con l’amatissima conduttrice e giornalista. Ma chi è il compagno della Bignardi? Aletti ha ereditato dai genitori la passione per la finanza, facendo parte di una famiglia presente e operante in questo settore dal 1826. Proprio sul sito della loro azienda si legge: “abbiamo cominciato come cambiavalute nel Mercato di Milano, una Milano di inizio ’800, piena di fermenti innovativi, governata da Francesco I d’Austria. Poi siamo passati all’intermediazione dei titoli alla Borsa di Piazza Affari. Da questo momento è un continuo crescendo”.

Dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche, Stefano ha manifestato la volontà di lavorare nell’azienda di famiglia incoraggiato anche dal padre Urbano. Dopo diversi anni di esperienza nell’azienda di famiglia, nel 2016 Stefano Aletti non fa più parte dell’azienda di famiglia e ha cominciato a lavorare per Albertini Syz. Oggi lavora come private banker e consulente finanziario, mentre sulla sua vita privata ‘prima’ di Daria Bignardi non si conosce praticamente nulla.

Stefano Aletti e Daria Bignardi: la foto pubblicata su Chi

La storia d’amore tra Stefano Aletti e Daria Bignardi è diventata di dominio pubblico nel 2019 dopo l’uscita di una foto pubblicata sul settimanale Chi. La nota conduttrice, scrittrice e giornalista è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il noto manager. Da allora i due fanno coppia fissa anche se non è dato sapere di più sulla loro vita privata e sentimentale.

La stessa Daria, pur essendo nota e conosciuta, ha sempre preferito non parlare molto della sua vita privata e personale. Basti pensare che la conduttrice non l’ha fatto neppure dopo la fine del rapporto con il collega Luca Sofri da cui ha avuto una figlia.

