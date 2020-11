STEFANO ALETTI, FIDANZATO DARIA BIGNARDI/ Paparazzati insieme, nessuna conferma su…

È Stefano Aletti l’uomo attualmente al fianco di Daria Bignardi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice oggi ospite a Verissimo. Aletti, per contro, si occupa di tutt’altro: a differenza di Luca Sofri, noto alle cronache come il suo ex marito nonché come penna di spicco del giornalismo italiano, Aletti ha ereditato dai suoi la passione per la finanza, facendo parte di una famiglia presente e operante in questo settore dal 1826. Gli Aletti si sono fatti strada come cambiavalute a Milano, acquisendo via via sempre più prestigio e importanza fino alla fondazione della banca omonima.

La Banca Aletti, di cui Stefano ha scalato la dirigenza, è nata proprio dalle ceneri della famosa agenzia di cambio, ed è tuttora operante come partner del Gruppo Banco Bpm. “Abbiamo cominciato come cambiavalute nel Mercato di Milano, una Milano di inizio ’800, piena di fermenti innovativi, governata da Francesco I d’Austria”, si legge nella sezione ‘Chi siamo’ del sito. “Poi siamo passati all’intermediazione dei titoli alla Borsa di Piazza Affari. Da questo momento è un continuo crescendo”. Un ‘continuo crescendo’ a cui Stefano ha contribuito sin dall’età di 24 anni, vale a dire subito dopo essersi laureato in scienze politiche e aver manifestato la volontà di mandare avanti l’attività di famiglia.

Il rapporto tra Stefano Aletti e Daria Bignardi

Stefano Carlo Aletti è nato a Milano il 9 febbraio 1967. Suo padre Urbano l’ha presumibilmente incoraggiato nella scelta di entrare a far parte dello studio di famiglia, dove ha lavorato per anni come agente di cambio. Ma la vera fama – suo malgrado – l’ha acquisita nel 2019, balzando agli onori delle cronache rosa per via della sua relazione con Daria Bignardi. Dei due insieme è disponibile soltanto qualche scatto rubato, ma nessuna conferma circa la veridicità del loro flirt. Nessuno dei due, insomma, si è mai espresso sulla sua vita sentimentale, e Daria non lo fa precisamente da quando il suo rapporto con Luca Sofri – dal quale ha anche avuto una figlia – è andato a finire male. Anche in quest’ultimo caso non si hanno notizie circa la natura del loro legame, oppure per esempio foto del matrimonio, anche se Daria non ha mai avuto problemi a parlarne e a spiegare le ragioni della rottura dal suo punto di vista.

Chi è Stefano Aletti

Dal 2016, Stefano Aletti non fa più parte dell’azienda di famiglia, che ha lasciato per abbracciare la nuova realtà di Albertini Syz. Oggi lavora come private banker e consulente finanziario, mentre sulla sua vita privata ‘prima’ di Daria Bignardi non si conosce praticamente nulla. Difficile persino scovare una sua foto, escludendo gli scatti di Chi che lo ritraggono insieme alla Bignardi in atteggiamenti confidenziali. Dopo la pubblicazione delle foto, comunque, non è giunta alcuna reazione né da parte di lei né (men che meno) di lui.



