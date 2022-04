Stefano, Alice, Giulio, Vittoria: figli Enrico Mentana/ Nati da tre relazioni diverse

Stefano, Alice, Giulio e Vittoria sono i quattro figli del famoso giornalista e conduttore di La7, Enrico Mentana. Il celebre conduttore è sempre stato piuttosto abbottonato sulla sua vita privata e raramente ha svelato pubblicamente aneddoti e curiosità riguardanti la sua famiglia. Ciò che sappiamo è che i figli sono nati da tre relazioni diverse. Il primogenito, Stefano, è nato nel 1986 dalla storia tra Mentana e Fulvia Di Giulio. In seguito il famoso conduttore è stato legato a Letizia Lorenzini Delmilani, con cui ha messo al mondo la seconda figlia, Alice, nata nel 1992. Nel 2002 le nozze con l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula e gli arrivi di Giulio, nato nel 2006 e Vittoria, nata nel 2007. Dal quasi dieci anni è impegnato con la collega Francesca Fagnani, che ha instaurato uno splendido rapporto con tutti i figli di Enrico Mentana.

Francesca Fagnani, ottimo rapporto con i figli di Enrico Mentana

“Vado molto d’accordo e sto davvero bene con tutti e quattro i figli di Enrico. A Natale si gioca agli incastri perfetti, ma è tutto positivo”, aveva raccontato la compagna di Montana a Vanity Fair. Per quanto riguarda la vita privata dei figli, sappiamo che il primogenito Stefano ha 34 anni ed è laureato in Storia dell’arte. Nel corso degli anni ha sviluppato una grande passione per la politica e nel 2013 si è infatti candidato con il Partito Democratico. Alice Mentana, classe 1994, ha invece 27 anni ed è laureata in Marketing Management all’Università Bocconi di Milano e oggi lavora per un’agenzia di comunicazione con sede a Londra.

