STEFANO ALLA FIGLIA SARA: “PERDONAMI”/ Lei: “Ha detto volgarità” (C’è posta per te)

Stefano è affranco e, a C’è posta per te, chiede scusa alla figlia Sara anche per le parole pesanti e gli insulti detti al suo compagno Andrea. “Ha detto delle volgarità” sottolinea la ragazza in studio, appoggiata dal fidanzato che ammette di avere ancora del risentimento nei confronti del suocero. Lui cerca di convincerla e a Maria De Filippi dice: “Io la voglio vicino, nella mia vita. So che sono arrabbiati per quello che ho detto, perché la mia lingua è quella. Non c’è nessun interesse di continuare a parlare di questo benedetto passato, io ora la voglio vicino a me. – e a lei – Per favore perdonami. Facciamo face.” Lei però non se la sente e ammette di voler chiudere la busta “Lo conosco molto bene, anche se sembra migliorato”. Nonostante gli interventi della De Filippi, alla fine la ragazza chiude. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stefano chiede perdono alla figlia Sara e al suo compagno Andrea

Stefano è il protagonista della seconda storia della puntata di C’è posta per te 2021 del 13 febbraio. L’uomo ha due figlie, Alessia e Sara. Se con la prima va tutto bene, con la seconda è da tempo che non ci sono più rapporti e per volere della ragazza. Il motivo di questo allontanamento sarebbe la separazione dell’uomo con sua madre. Più nello specifico, la mancanza del mantenimento da parte dell’uomo, cosa chiesta espressamente al giudice visto che le figlie, ormai maggiorenni, hanno entrambe un lavoro e convivono. Sara proprio non ha mandato già questo comportamento del padre – reo anche di aver più volte parlato male della mamma in loro presenza – e in un’occasione ha non solo augurato la morte a suo padre ma gli ha anche detto che fa schifo come padre.

Le scuse di Stefano alla figlia Sara a C’è posta per te 2021

Stefano ha deciso di inviare la posta sia a sua figlia Sara che al suo fidanzato Andrea, presente al momento del litigio e chiamato da lui in causa in quell’occasione proprio per una questione di denaro. Entrambi hanno accettato l’invito e sono a C’è posta per te. Stefano prende parola e chiede subito scusa alla figlia: “Mi manchi tantissimo, non riesco più ad andare avanti con questa situazione. Ho sbagliato tanto nella vita, soprattutto quando mi sono separato da tua madre che ti ho sempre tartassato nei viaggi parlando male di lei.” E continua: “Adesso sono passati diversi anni e mi manchi, non ce la faccio più. So che il prossimo anno vi sposate e so anche che non sono tra gli invitati e questo mi fa tanto male al cuore, perché sono tuo padre. Io voglio riavere un rapporto civile con te, da padre e figlia”.



