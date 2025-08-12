A Morning News parla la mamma di Stefano Argentino, il killer di Sara Campanella che si è suicidato in carcere pochi giorni fa

Ampio dibattito stamattina a Morning News, in diretta su Canale 5, sul caso riguardante il suicidio di Stefano Argentino, il giovane ragazzo che si è tolto la vita negli scorsi giorni in carcere, dove si trovava a seguito dell’omicidio reo confesso di Sara Campanella. Ci si domanda se il killer necessitasse di una perizia psichiatrica e se magari fosse incompatibile con il carcere, cosa che sembrerebbe pensare la madre del giovane suicida.

Parlando infatti con il programma di casa Mediaset ha puntato il dito contro lo stato italiano, spiegando che lo stesso ha fallito e ricordando che chi va in carcere lo fa per una detenzione e non certo per morire. La mamma di Stefano Argentino, apparsa visibilmente provata, ha spiegato di provare “un grande dolore in questo momento”, per poi ricordare le molteplici volte in cui il figlio, in questi ultimi mesi in cui è stato rinchiuso in carcere, abbia manifestato più volte pensieri suicidi: “Io ho sempre cercato di evitarlo fino a quando ho potuto”, aggiunge. Ha poi ricordato una serie di episodi dubbi: «Alla casa circondariale di Messina Stefano ha fatto digiuni di cinque giorni; poi ha fatto altri digiuni, diciassette giorni senza bere acqua, ed è finito in infermeria per disidratazione».

Quindi la mamma di Stefano Argentino ha proseguito: «Sono rimasta scioccata dal gip per aver rigettato, per non aver dato la possibilità a Stefano di una perizia psichiatrica. Non costava nulla. Lui – dice riferendosi al giudice – si è sostituito a un medico, ma non era di sua competenza. Un medico avrebbe stabilito e valutato se Stefano necessitava di una perizia o meno. Ci tenevo, al momento, a dire questo, ma ci sarebbero tante altre cose da dire; per il momento, e per il dolore, mi fermo qui».

STEFANO ARGENTINO, L’AVVOCATO DI SARA CAMPANELLA DUBBIOSA SULLA MANCATA LUCIDITA’

In collegamento con Morning News vi era anche l’avvocato di Sara Campanella, che non ha dubbi sull’omicidio: «Qui parliamo di un omicidio lungamente premeditato in ogni suo dettaglio. L’omicida aveva comprato il coltello su Amazon mesi prima del fatto e si era preparato consultando video di sgozzamenti sul web. È risultato che poi è scappato subito, senza compiere gesti lesivi, ha contattato la mamma e si è fatto venire a prendere. Nel frattempo consultava siti di informazione per verificare se c’erano notizie della morte, e poi ha mandato un messaggio alla madre in cui scriveva: “Quel colpo era fatale”. Tutto questo lascia seriamente discutere sul fatto che si tratti di una persona non lucida».

L’avvocato ha rilasciato parole che sembrano un messaggio alla madre di Stefano Argentino: «Non c’era un solo documento medico, nulla che attestasse alcun disturbo psicopatologico per Stefano, e questo ha indotto il gip a prendere quella decisione (non chiedere la perizia psichiatrica).

STEFANO ARGENTINO, L’AVVOCATO DI SARA CAMPANELLA: “’PERCHE’ NON HANNO FATTO RICORSO?”

E ancora: «Poi si poteva fare ricorso in Cassazione contro questa decisione, ma non è stato fatto: evidentemente tutta questa consapevolezza di un disagio non c’era».

Una querelle, quindi, a distanza fra la madre e l’avvocato di Stefano Argentino, convinti che il ragazzo fosse affetto da un disturbo, almeno psicologico e comportamentale, e i legali invece di Sara Campanella, fermamente convinti che il giovane fosse lucidissimo. Ovviamente la storia ha avuto un duplice finale tragico e due giovani hanno perso la vita: una sconfitta per tutti.