La mamma di Stefano Argentino, il killer di Sara Campanella, intervistata ieri dal talk di Canale 5, Dentro la notizia: ecco che cosa ha detto

A Dentro La Notizia, il nuovo programma di Canale 5, è stata intervistata la mamma di Stefano Argentino, il giovane che uccise lo scorso marzo a Messina Sara Campanella, poi morto suicida in carcere poche settimane fa. “Stefano fin dall’inizio ha manifestato il pensiero del suicidio – le parole della madre del ragazzo – io speravo che non si sarebbe mai arrivato a questo epilogo, speravo che nella struttura dove si trovava sarebbe stato aiutato, supportato e che non si sarebbe mai arrivato a questo drammatico evento”.

E ancora: “La sua situazione è stata sottovalutata? Certo. Sono tanti i punti per cui non abbiamo pace e siamo disperati. Questa cosa per noi è inaccettabile, il fatto che il giudice, il Gip, non ha accettato questa perizia che non era stata chiesta per routine e con l’intento di avere un alleggerimento della pena ma solo perchè così sarebbe emerso che Stefano non stava bene e avrebbe ricevuto la giusta pena, e soprattutto l’aiuto e le cure.

Secondo la madre il figlio sarebbe ancora in vita se la giustizia avrebbe preso una piega differente, ovvero, se fosse stata effettuata una perizia psichiatrica da cui, a suo modo di vedere, si sarebbe evidenziato qualche disturbo psichico. Nel corso della chiacchierata la donna ha parlato anche della relazione con Sara Campanella del figlio, spiegando che da quanto le aveva raccontato non aveva percepito una ossessione di Stefano verso la sua compagna di università.

STEFANO ARGENTINO, LA MAMMA: “DAI MESSAGGI CHE MI MANDAVA…”

Dentro La Notizia ha mandato in onda dei messaggi in cui si legge che la madre di Stefano “Consiglio a Stefano di lasciar perdere Sara. Inizialmente sembrava che la ragazza ricambiasse la simpatia poi in seguito ho capito che a Sara non interessava quindi ho cercato di far capire a Stefano che era meglio lasciare stare e guardarsi attorno, pensare allo studio e c’erano tante altre ragazze, glielo dicevo di persona e anche tramite i messaggi”.

Nei messaggi di Stefano si nota una percezione sfocata della relazione sentimentale con Sara Campanella: “Mi aveva raccontato un episodio in cui lei le avrebbe detto “ti amo”, ma da come l’ha raccontato si capisce che non gliel’aveva detto, lei in realtà non gli aveva detto ti amo ma l’opposto. Io ho cercato di farglielo capire, mi è sembrato strano che lui non si fosse reso conto di questa cosa del ti amo e già da lì si può capire che magari ci potesse essere un pensiero diverso. Poi ovviamente erano racconti, io non ero presente, ma per come mi venivano raccontati io ho capito che non era un ti amo e gliel’ho fatto presente”.



STEFANO ARGENTINO, LA MAMMA: “LA TELEFONATA DI MIO FIGLIO…”

Dopo l’arresto è circolata la notizia che la madre di Stefano Argentino avesse aiutato lo stesso a scappare: “Assolutamente no, Stefano non mi ha mai chiesto di aiutarlo e io fatto le mie deposizioni in procura. Mio figlio mi ha fatto solo una telefonata di addio dopo di che doveva staccare e suicidarsi. Quando ho risposto al telefono le sue prime parole che mi ha detto sono state ‘Mamma mi dispiace ma mi devo suicidare’. Da quel momento è iniziato il mio incubo e non ho capito più niente, mi è caduto il mondo addosso”.

E ancora: “Gli ho chiesto cosa stesse dicendo e sono andata subito a Messina da lui per fargli arrivare il conforto in un momento in cui stava male e si voleva suicidare, con mio marito ci siamo subito precipitati a Messina per salvare la vita a Stefano e io l’ho tenuto tutto il tempo al telefono dicendogli che eravamo vicini ma lui continuava a dirmi che si voleva suicidare. Non si può capire se non si vive una cosa del genere, io da mamma non lo auguro a nessuno, veramente è troppo brutto ricevere una chiamata del genere che il figlio si sta suicidando, ci stavamo ammazzando noi, stavamo facendo un incidente, stavamo andando a salvare la vita a Stefano ma se ci ammazzavamo non ce l’avremmo fatta, una scena da film, orribile e poi finalmente siamo arrivati a Messina”.