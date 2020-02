Stefano Beacco/ Con la Maria Scalzi solo amicizia? Il feeling stupice (La Pupa e il Secchione)

Stefano Beacco ci è riuscito. Il pupo più amato del programma è in finale con la sua secchiona, Maria Assunta, detta ormai da tutti la ‘Scalzi’. Del resto se Stefano è molto amato un motivo c’è. Il ragazzo si è distinto fin da subito, e il suo percorso all’interno del programma fino ad oggi è stato caratterizzato da molte cose, tra cui sensualità, bellezza e simpatia. A giocare a suo favore di certo c’è stato anche il rispetto con cui ha sempre trattato la sua secchiona. Da lei sembra voler imparare, tanto che i più maliziosi parlano di un feeling tra i due che andrebbe ben oltre la coppia fine solo al gioco. Non è solo l’episodio della chair dance dell’ultima puntata ad aver messo in luce la loro intimità. Se ben ricordate anche la prova dello ‘scuotimento’ ha fatto faville. Stefano fin qui ha condotto la sua pupa per mano, che si deve dire per amor di verità si è fatta condurre con piacere, aiutandola a sciogliersi e a mostrare un lato di sè nascosto ma non troppo, e questo è piaciuto a tutti. Allo stesso tempo però è stato anche umile e bravo a farsi guidare da lei, cercando di imparare il più possibile.

STEFANO BEACCO, BRAVO A “RIMONTARE” GLI ALTRI CONCORRENTI

L’entrata, si potrebbe dire, in differita rispetto agli altri concorrenti non sembra aver penalizzato Stefano. Nonostante sia entrato dopo nel gioco, ha rimontato da vero professionista. Via via ha superato le varie prove, a cominciare da quella famosa del riconoscimento, e di certo è tra i favoriti alla vittoria dei 20.000 euro in gettoni d’oro. Quanto piace al pubblico la loro intimità del resto, lo si è visto nella prova del ferro da stiro, in cui Stefano guidava Maria Assunta dandole consigli. Non a caso le sue parole, nel corso della trasmissione, rivolte a Sandra, hanno riassunto quello che per lui è il senso di questo programma, ‘Il team lo vedi da dentro’. Da dentro questa coppia, come si direbbe, spacca. A giudicare dalle precedenti prove di Stefano, ci si aspettano grandi cose da lui nella finalissima. Indimenticabile come si può vedere dal minuto 5 di questo video, la sua ‘chair dance’, la prova della scorsa puntata. In questa prova Stefano è stato insuperabile, come del resto ci si aspettava da lui. C’è stato forse un piccolo cedimento in passato, quando Stefano si è avvicinato molto alla pupa Martina Di Maria. In quell’occasione Maria Assunta si è mostrata particolarmente gelosa, ed ha richiamato all’ordine il suo pupo. Da allora c’è da dire che Stefano si è comportato sempre bene, promettendo che si sarebbe impegnato al massimo per portarsi a casa la vittoria e il montepremi finale.

STEFANO BEACCO: PER VINCERE GLI BASTA CONTINUARE A FARE QUELLO CHE STA FACENDO

Da notare come per vincere Stefano in fondo non debba fare altro che continuare a comportarsi come sta facendo all’interno del programma. Notevole ad esempio la sua performance nella prova olfattiva al buio del riconoscimento, ultima prova della scorsa puntata dell’11 febbrio, visionabile in questo video dal minuto 3 e 40 secondi. Stefano, in questa occasione, ha riconosciuto la sua secchiona, mostrando ancora una volta come il gioco di squadra tra i due sembri andare a volte un po’ troppo oltre la semplice gara. Maria Assunta ne è stata molto felice.



