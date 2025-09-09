E' morto nella giornata di oggi, 9 settembre 2025, Stefano Benni: geniale scrittore, era malato da tempo e nelle ultime ore ci ha lasciati

Lutto nel mondo della scrittura, è morto Stefano Benni, considerato uno degli scrittori italiani più famosi degli ultimi anni. Ne danno notizia i principali portali online, a cominciare da Il Post, che ricorda come si tratti di un autore di numerosi romanzi ma anche racconti, soprattutto comici. Aveva 78 anni anche se la causa di morte precisa non è stata dichiarata. Si sa per certo che fosse malato da tempo e proprio per questo Stefano Benni aveva dismesso la “penna” e aveva quindi deciso di abbandonare il proprio lavoro negli ultimi tempi.

GIORGIO ARMANI/ "Un rivoluzionario gentile e silenzioso, che ha costruito la moda senza seguire le tendenze"

Fra le sue opere più importanti si ricorda la Compagnia dei celestini, pubblicato nel 1992, ma anche la storica raccolta Bar Sport, risalente a quasi 50 anni fa, al 1976. Nel corso della sua carriera brillante aveva approfondito la sua passione per la scrittura anche grazie alla collaborazione con alcune riviste e quotidiani come ad esempio Panorama, ma anche L’Espresso, Repubblica, quindi Linus e il Manifesto.

Funerali Giorgio Armani, quando sono: cerimonia in forma privata/ La data e camera ardente

STEFANO BENNI, LE SUE GRANDI PASSIONI E I SUOI LAVORI

Ma non finisce qui perchè Stefano Benni era anche un grande appassionato di televisione, cinema e teatro e aveva quindi deciso di scrivere delle sceneggiature e dei programmi tv. Grazie a questa sua maestria nella scrittura era divenuto anche l’autore di Beppe Grillo, all’epoca in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle calcava i palcoscenici più richiesti nelle vesti di comico.

Stefano Benni ha collaborato nella sua carriera per la maggior parte con la casa editrice Feltrinelli, e sono state diverse le sue opere che sono state tradotte in varie lingue. Come detto sopra negli ultimi anni era stato costretto a ritirarsi a vita privata e Goffredo Fofi, critico letterario morto lo scorso mese di luglio, aveva fatto sapere che Benni non riusciva più a comunicare, elogiandolo per quanto fanno fino ad allora nella sua carriera. Era stato quasi un presagio ed in effetti di lì a poche settimane ci ha purtroppo lasciati.

GIORGIO ARMANI/ 2. Un’icona lombarda e geniale, ma Milano ha pagato un prezzo