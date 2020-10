Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 2020?/ Nuovo concorrente di Signorini dopo..

Stefano Bettarini nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Davide Maggio secondo cui, nelle prossime settimane, l’ex marito di Simona Ventura varcherà la famosa porta rossa per tornare nella casa di cui è stato un protagonista nel 2016. Esattamente come accaduto lo scorso anno quando Alfonso Signorini decise di rimandare in casa Valeria Marini, concorrente della stessa edizione del reality di Bettarini, quest’anno, la stessa sorte dovrebbe toccare all’ex calciatore, pronto a varcare nuovamente la porta rossa per movimentare ulteriormente le dinamiche della casa. Concorrente già di altri programmi come Ballando con le Stelle, Jump – Stasera mi Tuffo, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi (anche inviato) e Temptation Island Vip, Stefano Bettarini si rimetterà nuovamente in gioco tornando ad essere un concorrente del Grande Fratello Vip?

STEFANO BETTARINI AL GRANDE FRATELLO VIP? DAYANE MELLO E PIERPAOLO PRETELLI TREMANO

Se Stefano Bettarini dovesse davvero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 le dinamiche diventerebbero molto interessanti per la presenza di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli di cui l’ex marito di Simone Ventura ha recentemente parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi. Pretelli è stato un tentatore di Temptation Island Vip dell’edizione a cui partecipò Bettarini e, stando a quello che ha raccontato Stefano, dopo il programma, mandò un messaggio alla compagna Nicoletta Larini scatenando la sua gelosia. “Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia”, ha detto Bettarini. Il messaggio inviato da Pretelli recitava: “Nico, come stai?”. Di Dayane Mello con cui ha avuto un flirt quando lei era concorrente e lui inviato dell’Isola dei Famosi, invece, ha detto: “Fa parlare più Franceska Pepe fuori la casa che Dayane Mello dentro. Lei sta cercando una relazione? Ndo cojo cojo, basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.



