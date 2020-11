Stefano Bettarini/ Al Grande Fratello Vip con le “ex” Elisabetta Gregoraci e Dayane

Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 2020 con le “ex” Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

Stefano Bettarini è pronto a combattere l’alleanza della stanza arancione? Il suo arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stato solo annunciato ma c’è già chi sogna di vederlo entrare come una ruspa pronta a buttare giù quelle che sono le maschere e gli equilibri di Elisabetta Gregoraci e compagni, ma sarà davvero così? Il calciatore ha conosciuto bene la bella calabrese di cui si è detto, in passato, amico molto speciale in un certo periodo, e lo stesso può dire di Dayane Mello con la quale ha avuto una liason finita male con lei pronta a giurare che lui è ossessivo e geloso, e con lui pronto a spiegare che la modella è un po’ troppo sensibile quando si parla di tradimenti tirando in ballo uno sportivo, lo stesso con il quale lei avrebbe tradito anche l’amico speciale Mario Balotelli.

Stefano Bettarini romperà gli equilibri della casa? Pierpaolo Pretelli..

Per entrambe sarà un duro colpo vedere in casa Stefano Bettarini perché il nuovo arrivato potrebbe mettere in competizione le due amiche e donne della stanza arancione ma potrebbe rovinare anche il complicato rapporto tra la sua ex amica e Pierpaolo Pretelli che, a quel punto, dovrà un po’ farsi da parte. Il pubblico è curioso di capire come andrà a finire ma l’arrivo di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 2020 annunciato ormai per lunedì scorso, è slittato a data da destinarsi. Il calciatore è un po’ sparito dai social dopo aver lasciato un lungo messaggio social in cui parla dell’incredibile esperienza nella casa, in un posto in cui non ci sono affetti e non ci sono appigli e si è costretti ad un viaggio interiore in cui le maschere sono destinate a cadere, prima o poi. Colleghi e amici lo appoggiano e gli hanno augurato il meglio rientrando in quella casa quattro anni dopo essersi chiuso quella porta rossa alle spalle, ma parte del pubblico si chiede come mai rientrano in casa sempre gli stessi (vedi lui e Giulia Salemi). Nonostante le polemiche Stefano rientrerà in casa, tamponi Coronavirus permettendo, anche se lui stesso nelle scorse ore ha rivelato di non essere positivo al test.



