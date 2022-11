Stefano Bettarini attacca il GF Vip/ “Hanno avvallato chi il bullismo lo ha promosso”

Stefano Bettarini e la rabbia verso il GF Vip: lo sfogo

Stefano Bettarini si è indignato per la presenza di Ginevra Lamborghini come ospite al Grande Fratello Vip 2022. L’ex marito di Simona Ventura aveva partecipato ad un’edizione del reality show, ma è stato espulso per alcune frasi scomode senza poter sedere in studio con gli eleminati. Una punizione esemplare quella riservata in passato dagli autori per gli squalificati, mentre oggi le regole sono cambiate.

Ginevra Lamborghini è stata, infatti, squalificata dal programma per una gravissima frase pronunciata ai danni di Marco Bellavia, ma siede ancora in studio. Inoltre, l’ereditiera ha anche avuto un confronto con Antonino Spinalbese, Oriana e Antonella Fiordelisi. Questa differenza con il passato ha fatto infuriare Stefano Bettarini che, sui social, ha pubblicato un duro sfogo: “Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure“.

Stefano Bettarini si scaglia contro il GF Vip: “E’ triste chi non si vergogna”

Stefano Bettarini si era già pronunciato sui social qualche mese fa, quando Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022. L’ereditiera è stata accolta in studio a braccia aperte e ha continuato a sedere tra gli eleminati, possibilità preclusa nelle precedenti edizioni.

L’ex di Simona Ventura, infatti, è stato squalificato nella sua edizione del reality ma non ha goduto dello stesso trattamento riservato alla sorella di Elettra Lamborghini. Da qui, Stefano Bettarini si è sfogato sui social con dichiarazioni amare nei confronti degli autori del programma: “Non è tanto triste chi ti dice una menzogna ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Eliminati in studio e ritorno in casa a più riprese”.

