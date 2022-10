Stefano Bettarini attacca il GF Vip “triste chi non si vergogna”/ Duro sfogo social

Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip 2022: duro sfogo su Instagram

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022 abbiamo assistito al fatidico incontro tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. La ragazza ha fatto rientro nella Casa di Cinecittà per parlare con l’ex coinquilino e chiedergli scusa, dopo i numerosi attacchi indirizzatigli dallo studio nel corso delle ultime puntate. Tuttavia non tutti hanno apprezzato questo momento, non tanto per la reale dinamica in sé, ma per il fatto che la sorella di Elettra Lamborghini sia rientrata nella Casa nonostante la squalifica dal gioco.

L’ex concorrente aveva infatti pagato con la squalifica le frasi a Marco Bellavia, eppure ha continuato ad essere presente in studio come ospite e ieri sera è addirittura rientrata in Casa. Tutto ciò andrebbe in contrasto con il regolamento del reality, che esclude per gli squalificati la possibilità anche solo di essere presente in studio. Sorte spettata qualche edizione fa a Stefano Bettarini che, con una polemica Instagram story condivisa ieri durante la puntata, ha scritto: “Non è tanto triste chi ti dice una menzogna ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Eliminati in studio e ritorno in casa a più riprese“.

Ginevra Lamborghini e Stefano Bettarini: la disparità di trattamento

Lo sfogo di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip 2022 fa riferimento al fatto che Ginevra Lamborghini, nonostante la squalifica, sia addirittura ritornata più volte in Casa. Non solo ieri sera in occasione del confronto con Antonino Spinalbese, ma anche nella precedente puntata quando ha avuto un duro scontro in diretta con Antonella Fiordelisi. L’ex marito di Simona Ventura partecipò al reality nel 2020, ma venne squalificato per presunta bestemmia e, in seguito, non fu più invitato nello studio del programma nemmeno come ospite.

Per questo l’atteggiamento riservato a Ginevra Lamborghini, anche lei squalificata ma per un altro motivo, l’ha mandato su tutte le furie. D’altronde Stefano Bettarini non è nuovo ad attacchi contro il reality per la disparità di trattamento spesso riservata ai concorrenti di anno in anno. Dopo il caso Marco Bellavia, il Grande Fratello Vip 2022 continua ad essere al centro delle polemiche e gli attacchi ormai arrivano da più fronti.













