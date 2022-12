Stefano Bettarini attacca Signorini/ “In base al vento, sventoli come una bandiera…”

Stefano Bettarini contro Signorini

Stefano Bettarini torna all’attacco di Alfonso Signorini. L’ex calciatore che si era scagliato contro il conduttore del Grande Fratello Vip 2022 dopo la scelta di far rientrare in casa Ginevra Lamborghini per un confronto con Antonino Spinalbese, punta nuovamente il dito contro Signorini sul proprio profilo Instagram. Anche stavolta, pare che a scatenare la reazione di Bettarini sia stata la scelta di far rientrare nella casa Ginevra Lamborghini come ospite.

“Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità a favore del popolo sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio” – scrive l’ex marito di Simona Ventura. “Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera, saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo a favore di verità e giustizia. Tu che ti sei chinato e prestato al gioco dei potenti”, aggiunge.

Le dure parole di Bettarini

Lo sfogo di Stefano Bettarini contro Signorini continua in modo durissimo. “Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza mai darmi diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle”, dice ancora l’ex calciatore.

Infine, lancia un’ultima frecciatina al direttore del settimanale Chi: “Infine, hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda. Tu e sempre tu il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip”, conclude.

