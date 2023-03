Stefano Bettarini attacca Signorini?/ Messaggio al veleno “la legge del taglione”

GF Vip, Alfonso Signorini e il duro rimprovero ai concorrenti

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha rivolto un severo rimprovero ai concorrenti. Toni ed atteggiamenti aggressivi, ai limiti della violenza verbale, urla, gesti e comportamenti indecorosi e volgari hanno fatto scattare l’allarme attorno al reality. Al punto che anche lo stesso Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha chiesto di bloccare la replica della precedente puntata su La5.

A fronte di tutto questo, Alfonso Signorini ha preso parola ad inizio puntata rimproverando i concorrenti per i loro comportamenti e facendo un mea culpa al suo pubblico. Inoltre ha promesso severi provvedimenti, come l’immediata squalifica, se vi saranno nuovamente parolacce, urla e volgarità reiterate nella Casa. Una sonora ramanzina che ha trovato tutti d’accordo nella Casa, e alla quale si è aggiunta anche Sonia Bruganelli chiedendo scusa per il suo attacco ad alcune concorrenti nella precedente puntata. Ramanzina che, però, non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: frecciatina al veleno su Instagram?

L’ex calciatore, nonché ex concorrente del reality, ha infatti condiviso una enigmatica Instagram story nella serata di ieri, proprio mentre stava andando in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nell’immagine si vede un uomo che si china in avanti e, in aggiunta, un messaggio al veleno: “C’è differenza tra un inchino ed un piegarsi a 90°. La legge del taglione“. Non è chiaro se questa frecciatina sia indirizzata proprio ad Alfonso Signorini e al duro rimprovero ai concorrenti, ma i precedenti tra l’ex calciatore e il giornalista lo lascerebbero intendere.

Stefano Bettarini, infatti, aveva preso parte all’edizione del reality del 2020, venendo però squalificato per una presunta bestemmia pronunciata nella Casa. L’ex gieffino non accettò mai questa decisione e, negli ultimi anni, più volte ha attaccato Alfonso Signorini alla conduzione del reality. Anche quest’anno sono stati numerosi i messaggi al veleno all’indirizzo del conduttore, accusato di aver usato due pesi e due misure con lui e con altri gieffini. Come Ginevra Lamborghini che, seppur squalificata, è ancora in studio e anzi ha avuto l’occasione anche di rientrare in Casa.

