Stefano Bettarini diffidato da Mediaset?/ Lui: “Non ho paura, statene certi!”

Continua la guerra tra Stefano Bettarini e il Grande Fratello Vip e oggi viene scossa da una nuova svolta che coinvolge Mediaset. Stando a quanto fa sapere Dagospia, l’azienda avrebbe deciso di agire contro l’ex gieffino dopo le sue numerose accuse nei confronti di Alfonso Signorini e del reality da lui condotto. “Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al GF Vip, – si legge sul noto portale, che spiega – dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore…” Da qui dunque la decisione, a quanto pare, di agire legalmente contro l’ex concorrente e, a quanto pare, non solo contro lui: “Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altre due personaggi di seconda fila”.

Stefano Bettarini rompe il silenzio dopo l’indiscrezione: “Male non fare, paura non avere”

La notizia sta già facendo discutere e una nota ex gieffina, Cristina Plevani, proprio in merito agli altri personaggi che potrebbero essere coinvolti nella diatriba, ha twittato: “Se la linea è questa secondo me un mio ex coinquilino sarà il prossimo nel mirino e finirà la carriera da opinionista”. Il riferimento sembra essere a Salvo Veneziano, che nelle ultime settimane si è reso protagonista di numerose critiche a Signorini e ad alcune decisioni prese dalla produzione. Intanto Bettarini ha già replicato all’indiscrezione, scrivendo su Instagram: “Diffamare è esprimere opinioni? Male non fare, paura non avere. Ed io di paura proprio non ne ho! Potete starne certi… dialogando con educazione si ottiene sempre molto di più!”

