Stefano Bettarini e Dayane Mello, ex fidanzati al Grande Fratello Vip/ Perché si sono lasciati?

Stefano Bettarini non è ancora entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma il suo nome ha già scatenato i rumors. Il motivo? La presenza nel bunker di Cinecittà di Dayane Mello. La modella brasiliana, single e con tanta voglia di innamorarsi, si ritroverà ben presto ad avere Bettarini come coinquilino. Un ritorno al passato per la Mello che con l’ex marito di Simona Ventura ha avuto un breve flirt. Una passione travolgente quella che unì la modella e l’ex calciatore anche se solo per poche settimane. Tutto avvenne all’Isola dei Famosi. All’epoca, Dayane era una concorrente e Bettarini l’inviato. La Mello fu eliminata dopo una settimana e, lontani dalle telecamere, i due decisero di viversi l’attrazione che provavano l’una per l’altro. Quando, però, Dayane tornò in Italia, qualcosa si ruppe. A svelare i motivi della rottura è Gabriele Parpiglia che, sulle pagine del settimanale Chi ha ricostruito tutta la storia.

STEFANO BETTARINI E DAYANE MELLO, ECCO PERCHE’ SI SONO LASCIATI

Perchè Stefano Bettarini e Dayane Mello si sono lasciati? Tra i due, chi ha deciso di chiudere la storia dopo poche settimane dall’inizio? A svelare tutto è Gabriele Parpiglia che parla di una frequentazione della modella brasiliana in Italia con un altro ragazzo mentre Bettarini si trovava ancora in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi. “Amore a distanza per due settimane con Bettarini che mandava cuori al termine di ogni puntata: peccato che, intanto, la Mello, in discoteca, al The Club, a Milano, amoregiasse serenamente con un giocatore di basket anche se pubblicamente e sui social si dichiarava innamorata dell’ex uomo di Simona Ventura. Stefano, venuto a conoscenza del tradimento ha messo alle strette Dayane e ha ottenuto la verità“, ha scritto Parpiglia su Chi.



