Stefano Bettarini e Francesco Zangrillo, flirt Elisabetta Gregoraci/ E Briatore?

L’amore più importante nella vita di Elisabetta Gregoraci è stato certamente Flavio Briatore, l’unico con cui abbia deciso di sposarsi e di costruire una famiglia. Nonostante i due si siano separati ormai da tempo sono riusciti a mantenere ottimi rapporti, anche per poter gestire al meglio il loro bambino, Nathan Falco. Nel corso degli anni, però, non sono stati pochi i flirt, veri o presunti, che le sono stati affibiati, anche se in alcuni casi lei stessa ha preferito soprassedere ed evitare di confermare o smentire.

Anzi, recentemente c’è chi è arrivato a pensare che possa esserci stato un ritorno di fiamma con l’imprenditore con cui si fa vedere sempre più spesso. E invece, a detta di lei, i due avrebbero trovato solo un equilibrio diverso rispetto ai tempi del loro matrimonio e riescono così a gestire al meglio, il loro bambino, Nathan Falco.

Stefano Bettarini e Francesco Zangrillo: due tra i presunti ex di Elisabetta Gregoraci

Forse non tutti lo ricordano, ma in passato Elisabetta Gregoraci è stata nel cast di 2Buona Domenica”, programma che andava in onda su Canale 5. E al suo fianco c’era anche Stefano Bettarini, che aveva intrapreso una carriera in Tv dopo avere dato l’addio al calcio. I due non sarebbero stati semplici colleghi, ma avrebbero vissuto una passione che hanno poi preferito tenere segreta. A confermarlo era stato il cantante Stefano Picchi: “Lui era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone da dedicare a lei e poi si tatuò il titolo sul braccio. La canzone però rimase inedita perchè poco dopo lei sposò Briatore”.

E l’ombra dell’ex marito aleggerebbe anche sul rapporto nato tra la bella calabrese e Francesco Zangrillo, assicuratore che recentemente era sembrato interessato anche a Bsrbara D’Urso. Anzi, c’è chi pensa che le rose rosse che lei avrebbe ricevuto sarebbero state inviate proprio da lui. Per molti, però, lei resterà comunque legata a Briatore, come lei in parte ha confermato recentemente: “E’ un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo mai lasciati”.



