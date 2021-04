Stefano Bettarini e Gerò Carraro, ex di Simona Ventura/ Tradimenti e polemiche ma..

Sicuramente uno degli ex più illustri di Simona Ventura è Stefano Bettarini e non solo per la sua ex professione, quella del calciatore, e nemmeno perché adesso è diventato il re dei reality, ma anche per via di tutto quello che è successo nel loro matrimonio e poi anche dopo. E’ il marzo del 1998 quando Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini ma a quanto pare a mettere fine alla loro relazione, già nel 2004 i due si sono separati, ci hanno pensati i continui tradimenti del marito, tradimenti di cui poi lei stessa ha parlato in una serie di interviste sia in tv, ospite di Maurizio Costanzo, e sia a Vanity Fair. Proprio da Costanzo ha rivelato che lei stessa poi ha tradito il marito: “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, mettevo il salame negli occhi perché ero molto innamorata di Stefano”.

La separazione tra la conduttrice e l’ex calciatore è datata 2004, e da allora sono arrivati poi una serie di annunci, accuse e frecciatine con il calciatore pronto a puntare il dito contro Simona Ventura “rea” di avere alcuni vizietti (all’epoca si parò addirittura di cocaina, almeno da parte del marito). La fine del matrimonio ha messo a dura prova la Ventura che poi ha trovato la pace e l’amore con Gerò Carraro, figlio dell’imprenditore Nicola Carraro (marito di Mara Venier). I due sono stati insieme a lungo tanto che si pensava addirittura ad un matrimonio ma nel 2018, dopo una crisi, anche questa relazione è finita per poi arrivare Giovanni Terzi, promesso sposo della conduttrice.

