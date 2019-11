Stefano Bettarini e Gerò Carraro, ex mariti Simona Ventura/ Il terzo quello giusto?

Chi sono Stefano Bettarini e Gerò Carraro ex mariti di Simona Ventura

Stefano Bettarini sta per fare il grande passo, ma non si tratta delle eventuali nozze con la compagna Nicoletta Larini. In realtà si parla di un altro matrimonio, quello fra Simona Ventura e Giovanni Terzi, sull’onda del gossip proprio perché a quanto pare l’ex calciatore, e ex marito di lei, sarà il testimone di nozze del giornalista. In base a quanto rivelato da Chicche di Gossip, è stato proprio Terzi a chiedere al Betta di essere presente in questo ruolo nel suo grande giorno e il “sì” sarebbe arrivato nel giro di pochi istanti. “Io stimo Stefano come Simona vuole bene alla mia ex moglie“, ha dichiarato Terzi, parlando della loro come di una “famiglia allargata“. Nessuna dichiarazione intanto da parte di Stefano, che ha creato di contro una storia divertente su Instagram con Nicoletta. Quest’ultima infatti parla dei regali di Natale, ma il compagno la blocca subito: “Niente regali quest’anno, si era detto. Dobbiamo risparmiare”. “Per un matrimonio?“, chiede lei. “Eh sì. Sembrerebbe. Io non ho ancora visto le partecipazioni. Chi vede crede, altrimenti… Aspettiamo“, risponde il compagno. Un siparietto fra l’ironico e il polemico che potrebbe non essere piaciuto a qualcuno, visto che nel giro di pochi minuti la clip è stata cancellata dal profilo di Bettarini. Che dietro ci sia lo zampino di Super Simo?

Gerò Carraro e il tradimento con Laura Moretti e il rapporto ritrovato con Simona Ventura

Gerò Carraro è stato a lungo il grande amore di Simona Ventura, al suo fianco in seguito alla turbolenta separazione da Stefano Bettarini. Fra i due è finita ormai da oltre un anno e la conduttrice, ospite di “Verissimo” oggi, sabato 30 novembre 2019, ha ritrovato l’amore grazie a Giovanni Terzi. I rapporti fra Super Simo e Gerò sono rimasti comunque pacifici, anche se la situazione è apparsa critica nei primi mesi di quest’anno, quando l’ombra del tradimento è comparsa sull’ex coppia. “La relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto“, ha dichiarato infatti la presentatrice, ricordando di aver trascorso otto anni della sua vita al fianco di Carraro. Quest’ultimo ha poi smentito la voce di corridoio riguardo al presunto tradimento con una dichiarazione sintetica a Novella 2000: “Io e Laura insieme quando stavo con Simona? Questa è una balla grande come una casa“. Intanto sembra che la sua relazione con Laura vada più che a gonfie vele. I due si dividono fra impegni personali e mondali, fra cui una serata di beneficenza legata a Michelle Hunziker e la fondazione “Doppia Difesa“. La conduttrice svedese compare infatti alla sinistra di Gerò, che stringe alla sua destra la Moretti. Clicca qui per guardare la foto di Gerò Carraro

© RIPRODUZIONE RISERVATA