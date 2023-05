Stefano Bettarini e Nicoletta Larini 6 anni insieme/ “L’amore è senza tempo…”

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: 6 anni insieme

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini festeggiano sei anni d’amore insieme. “Gli anni passano, ma l’amore è senza tempo… 6 anni di noi #always #love #life #loveislove”, ha scritto l’ex calciatore su Instagram, pubblicando una foto insieme alla fidanzata. Tra i commenti, anche quello di Nicoletta: “Mio amore, love you”. Stefano e Nicoletta sono legati dal 2017, quando Bettarini era tornato dall’Honduras, dove era stato inviato de L’Isola dei Famosi.

La coppia si è conosciuta in un ristorante di Viareggio, e tra loro è stato un colpo di fulmine: “Ero fidanzata da quattro anni, con il mio fidanzato di allora quasi convivevo e facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato, così ho deciso di chiudere la mia storia”, aveva detto Nicoletta sulle pagine di Chi, parlando del loro primi incontro. Nel 2018 hanno partecipato a Temptation Island Vip, condotto dall’ex moglie di Bettarini, Simona Ventura.

Durante il programma Nicoletta Larini e Simona Ventura avevano stretto un bel rapporto di amicizia, tanto che durante il reality la stilista si era spesso confidata con la conduttrice, che con l’ex calciatore ha avuto due figli: Niccolò e Giacomo. “Da quando ci siamo messi insieme siamo andati subito a convivere e non ci separiamo mai, quindi abbiamo scelto di partecipare al programma anche per provare a vivere per un po’ distanti, per metterci alla prova”, aveva raccontato Stefano Bettarini a Verissimo, spiegando la loro scelta di partecipare a Temptation Island Vip. L’ex calciatore, classe 1972, ha 22 anni in più della fidanzato Veronica, che ha compiuto 29 anni lo scorso marzo: “Ti conobbi poco più che una ragazza, sono trascorsi anni da quel giorno e quella ragazza è divenuta donna, la mia! Sei la persona che si incontra quando la vita decide di farti uno splendido regalo, ed anche in questo giorno, sei tu a donarti a me”, è stata la dedica dell’ex calciatore in occasione del compleanno di Nicoletta.

