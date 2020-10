Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci sì oppure no? I due sembrano siano stati legati da un flirt all’epoca in cui entrambi facevano parte del cast di Buona Domenica con al timone Paola Perego. Si è parlato spesso della loro liason ma non ci sono mai stati dei dettagli da mettere a fuoco almeno fino ad oggi quando, grazie a Riccardo Signoretti e il suo ultimo numero di Nuovo che raccoglie la testimonianza dell’ex gieffino Milo Coretti, anche lui presente nel programma alla domenica pomeriggio. Il direttore spiega: “Lui lavorava con loro, lo cito ‘Quando sono arrivato a Buona Domenica pensavo che tra la Gregoraci e Bettarini ci fosse un fidanzamento in corso, era palese che tra loro ci fosse un’amicizia intima, tutti noi lo sapevamo.. rientrando Bettarini nella casa chissà che possa scoppiare di nuovo la passione'”.

Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci, Milo Coretti: “Flirt? Nel loro camerino..”

Riccardo Signoretti poi continua rilanciando: “Cosa succederà quando Bettarini entrerà nella casa? Forse la Gregoraci che all’epoca aveva smentito la liason, ha paura che possa venire a galla una verità che non le fa comodo”. Infine, lo stesso Milo Coretti racconta che i due litigarono all’epoca forse perché Flavio Briatore era venuto a sapere tutto (visto che da lì a poco si sarebbero dovuti sposare) il racconto dell’ex gieffino poi continua e le cose si fanno sempre più hot visto che alla rivista rivela: “Non solo: io avevo il camerino proprio accanto a loro e, attraverso quei muri sottili, percepivo che c’era un forte…legame”. La verità verrà a galla nella casa?



