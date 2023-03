Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura/ L’amore e i figli Niccolò e Giacomo

Simona Ventura e Stefano Bettarini: il matrimonio e la rottura

Stefano Bettarini è stato uno dei più grandi amori di Simona Ventura, e dal loro matrimonio sono nati due figli: Niccolò e Giacomo. L’ex calciatore e la conduttrice hanno vissuto una lunga storia d’amore: la coppia convolò a nozze nel 1998, lo stesso anno in cui nacque il primogenito Niccolò. Due anni dopo, nel 2000, è nato Giacomo, mentre negli anni successivi la coppia andò incontro ad una crisi irreversibile. A causa dei ripetuti tradimenti di lui, si separarono nel 2004 e divorziarono ufficialmente nel 2008.

La showgirl, oggi ospite a Oggi è un altro giorno, aveva parlato del naufragio di questo amore a L’Intervista di Maurizio Costanzo: “Io ero “Simona Ventura”, lui il bello del calcio italiano. Ero molto innamorata di lui, gli ho perdonato tante cose, sapevo dei suoi scivoloni, sapevo tutto. Facevo finta di non vedere, avevo il salame negli occhi, non ci volevo credere”. E, proseguendo, aveva rivelato: “Io nel matrimonio ho tradito una volta sola, dopo otto anni, lui molte volte. Ma la volta che ho tradito io, ho capito era finita”.

Niccolò e Giacomo: chi sono i figli di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Ma chi sono i figli di Simona Ventura e Stefano Bettarini? Niccolò Bettarini è nato a Milano nel 1998 ed ha intrapreso un percorso di studi a Londra, dove ha ottenuto il diploma. Inoltre, ha ereditato dal papà la passione per il pallone diventando giocatore in una squadra di calcio, rientrando poi in Italia in seguito ad un infortunio. Nel 2018 è stato vittima di aggressione fuori da un locale milanese, rischiando di morire per una serie di coltellate ricevute. Gli aggressori, alla fine, sono stati riconosciuti e condannati.

Giacomo Bettarini è invece il secondogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Nato nel 2000 ha avviato i suoi studi conseguendo il diploma a Milano, per poi raggiungere il fratello Niccolò in Inghilterra e proseguire il suo percorso professionale. Inoltre, sempre in Inghilterra, ha portato avanti la sua passione per la boxe e la recitazione. Al momento, infatti, è un attore, ma non ha mai accantonato la sua passione per lo sport, ereditata dal papà.











