Stefano Bettarini, ex Simona Ventura/ “La nostra separazione è stata molto dolorosa”

Stefano Bettarini è l’ex marito di Simona Ventura e il padre dei figli Niccolò e Giacomo. La coppia, manco a dirlo, ha catalizzato l’attenzione mediatica sin dai primi anni del loro amore quando lui era un calciatore e lei una delle conduttrice di maggior successo del piccolo schermo. Amati ed invidiati, Simona e Stefano si sono sposati nel 1998, ma dopo dieci anni d’amore il loro matrimonio è naufragato con una separazione durissima che per mesi è stata data in pasta ai settimanali di gossip. 10 anni d’amore e due figli però non si possono cancellare né tantomeno dimenticare e così, una volta curate le ferite, oggi Simona e Stefano sono diventanti amici e vivono questo rapporto da “genitori separati” con grande armonia proprio per l’amore dei figli. Proprio Bettarini in occasione di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo parlando del divorzio dalla Ventura ha detto: “la nostra separazione è stata molto dolorosa. Tra di noi c’è stata una bellissima storia d’amore, il nostro era un sentimento vero. Però posso dire che lei ha la crisi del settimo anno?”.

Stefano Bettarini: da calciatore a personaggio televisivo

Non solo, Stefano Bettarini parlando proprio della ex moglie Simona Ventura oggi felicemente fidanzata con Giovanni Terzi ha detto: “spero che con Giovanni Terzi duri di più”. Un augurio sincero visto che proprio la coppia negli studi di Silvia Toffanin ha confessato che Bettarini potrebbe essere il testimone delle loro nozze. La separazione da Simona Ventura è stata sicuramente una bella botta per l’ex calciatore oggi “promosso” a personaggio televisivo di successo con svariate partecipazioni in reality show: da “L’Isola dei Famosi” al “Grande Fratello Vip” fino a “Temptation Island”. Bettarini però ci ha tenuto a fare una dovuta precisazione in merito ai motivi che hanno portato lui e Simona a dirsi addio. “Quando Simona è venuta qui ha confessato di aver fatto tante volte finta di niente” ha detto la Toffanin parlando dei tradimenti che sarebbero stati la reale causa della fine del loro matrimonio. L’ex calciatore ha prontamente replicato: “potrei dire lo stesso. Anche lei ha dichiarato apertamente di non essere stata fedele. Al tempo era più facile attribuire a me le colpe: giovane, calciatore, rampante. Ma oggi è tutto passato, scherziamo anche su questi episodi qui”. Oggi anche Stefano Bettarini ha ritrovato la felicità tra le braccia di Nicoletta Larini con cui ha condiviso anche l’esperienza qualche anno fa di “Temptation Island”.



