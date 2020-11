Stefano Bettarini furioso dopo la squalifica al GF Vip/ “Una pedina per lo share!”

Sembrava avesse preso la squalifica con sportività e senza particolare rabbia, invece è servita una notte a Stefano Bettarini per metabolizzare quanto accaduto ieri nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Una frase considerata “blasfema” ha portato Alfonso Signorini ad annunciare la sua qualifica a soli due giorni dall’ingresso nella Casa, un provvedimento disciplinare che non è affatto piaciuto a Bettarini. L’esperto di reality ha affidato allora a Instagram il suo lungo sfogo: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”, ha esordito Stefano, per poi precisare “Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai.”

Stefano Bettarini Vs Grande Fratello Vip: “Mi sento preso in giro!”

Stefano Bettarini, così come la sua fidanzata Nicoletta Larini, hanno attraverso i social voluto spiegare e dimostrare come la parole da lui usata nella Casa del Grande Fratello Vip (e per il quale è stato eliminato) non abbia l’accezione negativa che le è stata invece affibbiata. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. – ha scritto Bettarini – Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile.” Così ha concluso con una pesante stoccata proprio al programma e a Signorini: “Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share.“





