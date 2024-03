Stefano Bettarini: “Ho rinviato a giudizio Alfonso Signorini”/ “Al Grande Fratello lesa la mia immagine”

Stefano Bettarini: “Ho rinviato a giudizio Alfonso Signorini per diffamazione al Grande Fratello Vip”

Stefano Bettarini ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip ne 2016 riuscendo a giungere in finale. In molti però ricordano anche un’altra sua partecipazione, quella nell’edizione 2020 quando fu espulso per una presunta bestemmia dopo solo tre giorni. Ebbene nonostante siano passati quattro anni dalla squalifica dal reality ed il successivo comportamento ricevuto, tra cui anche un articolo a suo dire diffamatorio su Chi, Stefano Bettarini non l’ha ancora digerito e per questo ha deciso di querelare Alfonso Signorini ed Patrizia Gropelli.

Nel dettaglio, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Stefano Bettarini ha rivelato: “Ho fatto rinviare a giudizio Signorini per diffamazione insieme a Patrizia Groppelli a causa di un articolo pubblicato su Chi in cui venivo definito un uomo da tenere lontano, tutto muscoli e poca sostanza. Ad aprile ci sarà la prima udienza“. E non è tutto perché durante l’intervista al quotidiano l’ex calciatore si è lasciato andare anche ad altre dichiarazioni.

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip nel mirino di Stefano Bettarini: “Hanno voluto farmela pagare”

È un fiume in piena Stefano Bettarini nell’intervista al Corriere della Sera dove non solo ha rivelato perché è finita con l’ex moglie Simona Ventura, ma è tornato a parlare anche della sua squalifica al Grande Fratello 2020. L’ex calciatore è certo che il motivo non sia stata la presunta bestemmia: “La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo. Dovevano trovare un pretesto e hanno trovato quello più triste. Per ciò che ho sempre dato a Mediaset, mi sarei immaginato un trattamento diverso. Sono stato bandito dalla rete, nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Ma si sa, nella tv come nel calcio non c’è riconoscenza”

Qual è dunque il vero motivo per cui Alfonso Signorini e il Grande Fratello hanno lo hanno squalificato? L’ex calciatore ha le idee chiare sulle reali cause: “Dentro la casa c’erano delle donne con cui avevo avuto una storia, temevano che potessi svelare qualcosa. Si sono lamentate con i loro agenti, che hanno fatto pressione sugli autori.” E alla prima cavolata gliel’hanno fatta pagare bandendolo da Mediaset. Per Stefano Bettarini la sua immagine è stata lesa e per questo ha deciso di difendersi in Tribunale.











