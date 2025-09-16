Stefano Bettarini svela di aver ricevuto un messaggio da Maika Randazzo e racconta la sua reazione.

Maika Randazzo, per il servizio de Le iene intitolato “Occhi spakkanti” e che nasce dopo la scandalo che ha coinvolto Raoul Bova, ha contattato una serie di uomini tra cui calciatori e personaggi famosi tramite messaggi inviati su Instagram. Nella lista di Maika Randazzo c’era anche Stefano Bettarini che, però, non è caduto nella trappola. L’ex calciatore, su Instagram, ha rivelato di non averle risposto quando ha trovato il messaggio. Sulla pagina Instagram delle Iene è stato pubblicato un breve video del servizio e, tra i tanti commenti, è spuntato anche quello di Bettarini.

“Basterebbe non risponderle come ho fatto io quando ti scrive in privato. ESIGO PREMIO FEDELTÀ”, le parole scritte dall’ex marito di Simona Ventura che, poi, ha spiegato meglio l’accaduto a Lorenzo Pugnaloni.

Stefano Bettarini su Maika Randazzo: ecco cos’è successo

Dopo aver scritto il messaggio sotto il post pubblicato sulla pagina delle Iene, Stefano Bettarini, ai microfoni di Lollo Magazine, ha confermato l’esistenza di un messaggio ricevuto proprio da Maika Randazzo a cui, tuttavia, non ha risposto.

“Ciao Lorenzo, c’è poco da dire. Lei ci ha provato scrivendomi in privato (non so se spinta da Le Iene o di sua iniziativa) e ha preso un due di picche grosso come una casa! Mi aveva scritto un messaggio d’approccio, ma non le ho dato alcun seguito”, ha chiarito Bettarini che continua la sua bellissima storia d’amore con Nicoletta Larini e che non ha alcun tipo di coinvolgimento nel servizio delle Iene.