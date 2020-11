STEFANO BETTARINI/ “Mio figlio Niccolò accoltellato? Quando l’ho saputo ero…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha raccontato della terribile mattina in cui ha ricevuto la notizia dell’accoltellamento del figlio Niccolò. È in giardino con Maria Teresa Ruta quando racconta: “Io di notte metto sempre il telefono offline quando non sono con me. La mattina mi hanno chiamato per dirmi ‘Tuo figlio è stato accoltellato’. Una notizia così ti sfonda.” Tuttavia ha tenuto a chiarire di non sentirsi in colpa: “Non mi sento di essere un padre non presente.” Un argomento molto delicato del quale potrebbe parlare meglio nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 9 novembre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stefano Bettarini e le battute volgari a Tommaso Zorzi

Stefano Bettarini è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex marito di Simona Ventura ha accettato di tornare ancora una volta nella casa più spiata d’Italia dopo la prima esperienza del 2016. In quell’occasione la sua permanenza non era passata affatto inosservata per delle frasi pesantissime pronunciate dal Betta su alcune sue ex conquiste; frasi che in quell’occasione però non vennero giudicate offensive visto che non fu né squalificato né tantomeno eliminato. Sta di fatto che ancora una volta all’interno della casa Bettarini è andato oltre, ma questa volte le sue parole non erano rivolte ad una donna ma ad un uomo. Nello specifico parliamo di Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati sui social. Subito dopo la diretta della puntata di venerdì, i ragazzi del GV VIP 5 si sono ritrovati in giardino e l’ex calciatore si è lasciato andare a dei commenti molto diretti nei confronti dell’influencer. “ti ci vuole un po’ di bastone e carota cara” ha detto Bettarini scherzando aggiungendo poco dopo – “so che qualcuno ti aspetta fuori, eh? A chi lo hai promesso…. sei una vecchia cagna”.

Stefano Bettarini e Dayane Mello: “è stata solo una scopa*a”

Ma non finisce qui, visto che poco dopo l’ingresso di Stefano Bettarini nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’ex sportivo si è confrontato in diretta con Dayane Mello. In passato tra i due c’è stato un veloce flirt durante un’edizione de L’Isola dei Famosi dove lui era invitato, mentre la Mello una naufraga. A mettere i puntini sulle i però è stata la bellissima modella brasiliana che sul flirt con Bettarini ha confessato “è stata solo una scopa*a e basta”. Qualcosa di strano però è avvenuto poco dopo, visto che durante la cena la bellissima modella ha stuzzicato Bettarini come ha confermato la stessa Mello ai compagni Tommaso Zorzi, Enock Balotelli ed Adua Del Vesco. Stando a quanto raccontato da Dayane, l’ex marito di Simona Ventura avrebbe cominciato a fissarla. A far ragione la Mello ci ha pensato subito Rosalinda dicendole: “Stai attenta e ragiona di più”. Ricordiamo che Stefano Bettarini è felicemente fidanzato con Nicoletta Larini con cui ha partecipato a Temptation Island Vip. Intanto nelle ultime ore l’ex calciatore avrebbe pronunciato una bestemmia nella casa: squalifica in arrivo?

