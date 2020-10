Stefano Bettarini/ Mister reality torna al Grande Fratello Vip e ritrova Dayane Mello

Stefano Bettarini pronto per il Grande Fratello Vip bis?

Stefano Bettarini una volta era noto per essere un campione di calcio ma adesso è per tutti Mister Reality. L’ex marito di Simona Ventura ha ormai inaugurato, e porta avanti, la professione con veemenza visto che, almeno una volta all’anno, si lancia in un reality show. Questa volta sembra ormai certo che Bettarini sbarcherà nel prime time di Canale5 come protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020. Ormai da giorni si parla dell’ingresso del calciatore all’interno della casa di Cinecittà e non solo per la sua lunga carriera in questo tipo di programmi ma anche per il suo legame con Dayane Mello, con buona pace della sua attuale compagna, la bella Nicoletta (magari arriverà una proposta di matrimonio in diretta).

Stefano Bettarini e la ex Dayane Mello allo scontro al GF Vip?

Ma cosa è successo tra loro? Chi conosce bene Stefano Bettarini sa anche che ormai tre anni fa ha fatto l’inviato all’Isola dei Famosi in cui proprio la modella brasiliana era concorrente (uscita davvero molto presto e quindi senza lasciare il segno) ed è stato allora che tra i due è nato una sorta di flirt finito presto. La modella all’epoca aveva spiegato la rottura dicendosi impaurita dalla gelosia del calciatore mentre i rumors e il gossip parlavano di una serie di tradimenti prima ai danni di Mario Balotelli (come lei stessa ha raccontanto nella casa) e poi a quelli dello stesso Bettarini. Lo stesso Gabriele Parpiglia all’epoca spiegò che Dayane Mello frequentava già un giocatore di baket. Lo aveva frequentato in parallelo quando stava con Balotelli e anche quando aveva questa liason con Stefano Bettarini che, capita la questione, sarebbe scappato a gambe levate. Cosa succederà quando lui entrerà in casa e la Mello si ritroverà ad affrontare un’altra volta il suo turbolento passato?



