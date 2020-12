Stefano Bettarini, Nardi e Salvo Veneziano Vs GF Vip/ “Due pesi e due misure”

Continua la battaglia social (e non solo) di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip 2020. L’ex calciatore non ha mandato giù la squalifica e le sue modalità e ancora oggi, a distanza di settimane, continua a spiegare le motivazioni che lo portano ad agire in questo modo. In particolare ha condiviso pochi giorni fa un video in cui viene ripreso il discorso fatto da Pupo in merito al “politicamente corretto” quando al centro della discussione c’erano le frasi dette da Samantha De Grenet a Stefania Orlando. Segue, allora, la riflessione di Bettarini: “Già da qualche giorno si disquisiva su ciò che fosse o non fosse “politicamente corretto”. Ci voleva forse Pupo (??) a ribadire cose tanto palesi quanto veritiere? Cito: ‘Per alcune squalifiche…su alcune cose dette, NON sono d’accordo’ e ancora ‘ASSOLUTAMENTE !!! Come io…SOLO CHE NON LO SA NESSUNO QUESTO… ‘“, ha sottolineato l’ex calciatore.

Filippo Nardi e Salvo Veneziano appoggiano Bettarini: “Due pesi e due misure”

Non è mancato l’affondo finale di Stefano Bettarini che, su Instagram, ha scritto: “Bene, passare dove l’acqua è più bassa, non fa vincere agli occhi delle persone intelligenti!! Il Popolo resta e resterà Sovrano. E poi, da che mondo e mondo… l’acqua cheta, rovina i ponti.” Ma se questo è stato lo sfogo di Bettarini, sotto il post in questione sono intervenuti anche Bettarini, sottolineando il comportamento, a loro detta, incoerente del Grande Fratello che avrebbe adottato “due pesi e due misure” con i vari concorrenti.

